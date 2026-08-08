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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد: تطوير ورفع كفاءة 30 عمارة سكنية بالتنسيق مع الأبنية التعليمية

حملة مكبرة لتمهيد وإزالة معوقات التطوير بمنطقة النصر بحي الضواحي
حملة مكبرة لتمهيد وإزالة معوقات التطوير بمنطقة النصر بحي الضواحي
محمد الغزاوى

نفذت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحى فى محافظة بورسعيد حملة مكبرة لتمهيد منطقة النصر وإزالة كافة المعوقات استعدادًا لبدء أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمنطقة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد،برفع المخلفات وتمهيد منطقة النصر وإزالة معوقات التطوير استعدادًا لبدء الأعمال ،وبمتابعة الاستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الضواحي. 

حملة مكبرة لتمهيد وإزالة معوقات التطوير بمنطقة النصر بحي الضواحي

وتأتي الحملة في إطار الاستعداد لتنفيذ أعمال التطوير الشاملة بمنطقة النصر والتي تضم 30 عمارة سكنية، بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الحملة رفع المخلفات وإزالة المعوقات وتمهيد المنطقة، بما يضمن تهيئة الموقع وبدء أعمال التطوير وفقا لخطة التطوير ، مع التأكيد على سرعة إنجاز الأعمال والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد حي الضواحي

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