وجبة السمك بـ100 جنيه وشاطئ مجاني.. بورسعيد تقدم أرخص فسحة للمصيفين

يبحث العديد من المواطنين عن وجهات صيفية تجمع بين انخفاض التكلفة وجودة الخدمات، خاصة مع ارتفاع أسعار المصايف، وتبرز محافظة بورسعيد كواحدة من أفضل الخيارات لرحلات اليوم الواحد.

وأكد محمد الغزاوي، مراسل قناة “صدى البلد”، أن محافظة بورسعيد أنهت استعداداتها لاستقبال آلاف المصيفين وزوار رحلات اليوم الواحد، من خلال خطة شاملة تضمنت تطوير الشاطئ ورفع كفاءة الفنادق والقرى السياحية والأسواق، وعلى رأسها سوق الأسماك الحضاري، بما يضمن تقديم تجربة مميزة للزائرين خلال موسم الصيف.

وأوضح أن الزائر سيلاحظ هذا العام حجم التطوير الذي شهدته المحافظة، خاصة منذ تولي اللواء محب حبشي مسئولية قيادة بورسعيد، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والساحات الحضارية لاستقبال المصطافين.

ساحة النصر.. واجهة جديدة لاستقبال المصيفين

وأشار الغزاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، إلى أن من أبرز مشروعات التطوير إنشاء ساحة النصر عند مدخل الشاطئ بحي المناخ، والتي أصبحت إحدى أبرز الوجهات لاستقبال الزائرين، في إطار خطة المحافظة لتحسين المظهر الحضاري وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

شاطئ بورسعيد مجاني للجميع

وأكد أن إحدى أبرز المميزات التي تجعل بورسعيد من الوجهات المفضلة للمصيفين هو أن الدخول إلى الشاطئ مجاني بالكامل، دون تحصيل أي رسوم من المواطنين أو الزائرين، وهو ما يجعلها من أقل المدن الساحلية تكلفة لقضاء يوم ترفيهي.

وذكر أن الشاطئ يمتد لمسافة تقارب 15 كيلومترًا، بداية من الحدود الإدارية مع محافظة دمياط غربًا وحتى الحدود مع محافظة شمال سيناء شرقًا، ما يوفر مساحات واسعة لاستقبال أعداد كبيرة من المصطافين.

تعزيز إجراءات الإنقاذ على الشاطئ

وفي إطار الحفاظ على سلامة المواطنين، أوضح الغزاوي أن محافظة بورسعيد تعاقدت هذا العام مع شركة متخصصة في خدمات الإنقاذ البحري، وذلك بعد وقوع حالتي غرق خلال النوة الماضية نتيجة عدم التزام بعض المصطافين بالتعليمات.

وأشار إلى أن المحافظ وجه بزيادة أعداد المنقذين على امتداد الشاطئ، مع تكثيف أعمال المتابعة لضمان سرعة التعامل مع أي حالات طارئة.

وجبة سمك بـ100 جنيه.. ميزة تنافسية لبورسعيد

ولفت مراسل “صدى البلد” إلى أن بورسعيد لا تزال تحتفظ بسمعتها كواحدة من أرخص المدن الساحلية في أسعار المأكولات البحرية، حيث يمكن للزائر الحصول على وجبة سمك متكاملة بمتوسط 100 جنيه أو أقل، وهو ما يجعل المدينة خيارًا اقتصاديًا مناسبًا للأسر ورحلات اليوم الواحد.

وأشار إلى أن هذه الأسعار تعد أقل مقارنةً بالعديد من المدن الساحلية الأخرى، التي قد تتجاوز فيها تكلفة الوجبة الواحدة هذا المبلغ.

أسعار الشماسي والكراسي في متناول الجميع

وعن الخدمات الشاطئية، أوضح الغزاوي أن أسعار استئجار الشمسية والكراسي تتراوح بين 50 و75 جنيهًا، وفقًا للأسعار المعلنة، بما يوفر خيارات مناسبة لمختلف الزائرين.

بورسعيد.. وجهة اقتصادية لعشاق البحر والأسماك

وتواصل بورسعيد جذب أعداد كبيرة من الزائرين خلال موسم الصيف بفضل الجمع بين الشاطئ المجاني، وانخفاض أسعار الخدمات، وتوافر المأكولات البحرية بأسعار مناسبة، إلى جانب أعمال التطوير التي شهدتها المدينة مؤخرًا، ما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات المفضلة لقضاء رحلة يوم واحد بتكلفة محدودة.