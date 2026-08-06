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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بورسعيد يبحث التعاون مع مدير المشاركة العالمية بائتلاف تكساس الدولي

رئيس جامعة بورسعيد يستقبل مدير المشاركة العالمية بائتلاف تكساس الدولي للتعليم لبحث آفاق التعاون الأكاديمي الدولي
رئيس جامعة بورسعيد يستقبل مدير المشاركة العالمية بائتلاف تكساس الدولي للتعليم لبحث آفاق التعاون الأكاديمي الدولي
محمد الغزاوى

استقبل الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، الدكتور أحمد نجيب، مدير المشاركة العالمية بـ ائتلاف تكساس الدولي للتعليم (Texas International Education Consortium – TIEC)، في إطار استراتيجية جامعة بورسعيد لتعزيز مكانتها الدولية وتوسيع شبكة شراكاتها الأكاديمية مع كبرى المؤسسات التعليمية حول العالم وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة والائتلاف، بحضور الأستاذ الدكتور محمد كامل، المشرف على شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على مكتب العلاقات الدولية.

رئيس جامعة بورسعيد يستقبل مدير المشاركة العالمية بائتلاف تكساس الدولي للتعليم لبحث آفاق التعاون الأكاديمي الدولي

وفي مستهل اللقاء، رحب الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بالضيف، مؤكدًا حرص جامعة بورسعيد على بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات والمؤسسات الدولية المرموقة، بما يسهم في دعم منظومة التعليم والبحث العلمي، وتعزيز فرص التعاون الأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات.

وتناول الاجتماع مناقشة آفاق التعاون بين جامعة بورسعيد وائتلاف تكساس الدولي للتعليم، الذي يضم عددًا من أبرز الجامعات الأمريكية بولاية تكساس، حيث استعرض الجانبان فرص التعاون في مجالات الهندسة، والاستدامة، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، واللوجستيات، والعلوم البحرية، والطاقة، والعلوم البيئية، إلى جانب بحث إمكانيات تنفيذ برامج للتبادل الأكاديمي والحراك الطلابي، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، وإطلاق مشروعات بحثية مشتركة، وبرامج للتطوير المؤسسي وبناء القدرات.

هذا وقد اصطحب رئيس الجامعة الدكتور أحمد نجيب بجولة بالمقر الإداري للجامعة، اطلع خلالها على منظومة العمل والإمكانات الإدارية والتنظيمية، كما استمع إلى عرض تقديمي تناول نشأة جامعة بورسعيد، ورؤيتها الاستراتيجية، وكلياتها وبرامجها الأكاديمية، ومراكزها البحثية، وأبرز إنجازاتها في مجالات البحث العلمي والتصنيفات الدولية، وجهودها في دعم التعاون الدولي والانفتاح على الجامعات العالمية.

واختتمت الزيارة بعقد جلسة نقاش مفتوحة برئاسة الأستاذ الدكتور محمد كامل، المشرف على المشروعات البيئية ومكتب العلاقات الدولية، وبمشاركة أعضاء مكتب العلاقات الدولية، وممثلي القطاعات الأكاديمية المختلفة، وأعضاء لجنة التصنيف الدولي بالجامعة.

وشهدت الجلسة حوارًا مثمرًا حول فرص التعاون مع الجامعات الأعضاء في ائتلاف تكساس الدولي للتعليم، وآليات تدويل التعليم العالي، وتطوير الشراكات البحثية، وزيادة النشر العلمي الدولي، وتعزيز مشاركة الجامعة في المشروعات والبرامج الدولية، بما يسهم في الارتقاء بمكانة الجامعة على المستويين الإقليمي والعالمي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد نجيب عن سعادته بزيارة جامعة بورسعيد، مشيدًا بما لمسه من تطور في البنية المؤسسية والأكاديمية، والرؤية الطموحة التي تتبناها الجامعة في مجال التعاون الدولي، مؤكدًا اهتمام ائتلاف تكساس الدولي للتعليم ببناء شراكات مستدامة مع الجامعات المصرية، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون العلمي والبحثي.

وفي ختام الزيارة، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة لوضع خطة عمل مشتركة تحدد أولويات التعاون، تمهيدًا لإطلاق مبادرات وبرامج مشتركة مع الجامعات الأمريكية الأعضاء في الائتلاف، بما يدعم رؤية جامعة بورسعيد نحو التميز والريادة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والانفتاح الدولي.

وأعقب برنامج الزيارة سلسلة من الجولات الميدانية بعدد من كليات الجامعة، هدفت إلى التعرف على الإمكانات الأكاديمية والبحثية والبنية التحتية التي تتمتع بها جامعة بورسعيد. وشملت الجولة كلية الهندسة، حيث اطلع الدكتور أحمد نجيب على عدد من المعامل البحثية والتعليمية المتخصصة وما تضمه من تجهيزات حديثة تخدم العملية التعليمية والبحث العلمي، كما زار استوديو كلية التربية النوعية وتعرف على الإمكانات التقنية والتدريبية التي يوفرها في مجالات الإعلام والإنتاج الرقمي.

كما تضمنت الجولة زيارة كليات القطاع الصحي، شملت كلية الطب للاطلاع على المعامل وقاعات المهارات الإكلينيكية والتجهيزات التعليمية والبحثية، واختتمت الزيارة بجولة داخل المستشفى الجامعي، حيث تعرف على الإمكانات الطبية والتجهيزات الحديثة والخدمات الصحية والتعليمية التي يقدمها المستشفى، ودوره في تدريب طلاب القطاع الطبي.

بورسعيد جامعة بورسعيد مستشفي جامعة بورسعيد كلية الطب

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