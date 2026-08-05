لحظات صادمة في بورسعيد.. فيديو يوثق تحطم 5 سيارات ملاكي إثر حادث ميكروباص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يرصد حادثا وقع في محافظة بورسعيد، بعدما اصطدمت ميكروباص بخمس سيارات ملاكي، ما أسفر عن تهشمها وإحداث تلفيات كبيرة بها، في مشهد أثار حالة من الجدل بين المتابعين.

وأظهر الفيديو لحظات وقوع الحادث، حيث بدت آثار الاصطدام واضحة على السيارات المتضررة، فيما تجمع عدد من المواطنين بمحيط الواقعة لمتابعة ما حدث، قبل تدخل الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتعمل الأجهزة المعنية على فحص ملابسات الحادث والوقوف على أسبابه، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق سائق الميكروباص، بينما لم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية بشأن وقوع أي إصابات أو حجم الخسائر بشكل نهائي.