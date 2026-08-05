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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: مصر تقود معركة السلام والإنسانية.. وموقف الرئيس السيسي تجاه فلسطين ثابت لا يتغير

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
ماجدة بدوى

أكد النائب علي مهران عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل أداء دورها الوطني والتاريخي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، انطلاقًا من مسؤوليتها الراسخة تجاه الأمن القومي العربي، وحرصها الدائم على حماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح مهران ، أن التحركات المصرية المتواصلة على المستويات السياسية والدبلوماسية تعكس التزامًا حقيقيًا بوقف العدوان على قطاع غزة، وحماية المدنيين، وضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية، إلى جانب العمل مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، واستكمال مراحله بما يضمن التهدئة ومنع عودة التصعيد.

وأشار إلى أن مصر كانت ولا تزال الطرف الأكثر تأثيرًا في جهود الوساطة، بفضل ثقة جميع الأطراف في دورها المتوازن والمسؤول، مؤكدًا أن القيادة السياسية تتحرك وفق رؤية واضحة تستهدف إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ ، على أن المواقف المصرية تجاه القضية الفلسطينية لم تكن يومًا محل مساومة أو تغيير، بل تستند إلى ثوابت راسخة تقوم على رفض تهجير الفلسطينيين، ودعم إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

وأكد مهران  ، أن الجهود المصرية ستظل حجر الزاوية في أي مسار سياسي يسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار، مشيدًا بما تبذله القيادة السياسية من تحركات مسؤولة تحظى بتقدير واسع على المستويين الإقليمي والدولي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية الأمن القومي العربي الشعب الفلسطيني قطاع غزة التهدئة

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