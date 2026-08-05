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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط 1014 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية في حملات مكثفة لحماية المزارعين بالغربية

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار الحملات الرقابية على أسواق مستلزمات الإنتاج الزراعي بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإحكام الرقابة على تداول المبيدات الزراعية، والتصدي لكافة صور الغش التجاري، بما يضمن حماية المزارعين والحفاظ على جودة الإنتاج الزراعي ودعم منظومة الأمن الغذائي.

توجيهات محافظ الغربية 

وفي هذا الإطار، واصلت مديرية الزراعة بالغربية، تحت إشراف المهندس حسام الدين محفوظ، وكيل وزارة الزراعة، وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس ناصر العفيفي، حملاتها التفتيشية المفاجئة على محال بيع وتداول المبيدات الزراعية، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 1014 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرض الواقعة على جهات التحقيق المختصة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأوضح محافظ الغربية أن المحافظة تتعامل بكل حسم مع أي مخالفات تمس القطاع الزراعي أو تهدد مصالح المزارعين، مشيرًا إلى أن الحملات الرقابية مستمرة بصورة دورية ومفاجئة لضبط الأسواق ومنع تداول أي مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات.

رفع كفاءة الخدمات 

وشدد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي على أن حماية المزارع تأتي في مقدمة أولويات المحافظة، مؤكدًا استمرار التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي بكل قوة لمحاولات الغش والتلاعب، بما يضمن توفير مستلزمات إنتاج آمنة ويدعم استقرار القطاع الزراعي بالمحافظة.

اخبار محافظة الغربية ضبط مبيدات حشرية مجهولة المصدر ردع مخالفين

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