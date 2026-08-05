اليوم وغدا.. عرض "كأن شيئا لم يكن" على مسرح روض الفرج ضمن فعاليات المهرجان القومي

يشهد قصر ثقافة روض الفرج، فى العاشرة مساء اليوم، العرض المسرحي "كأن شيئا لم يكن" لفرقة قصر ثقافة بورسعيد، ضمن عروض الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، المشاركة في فعاليات الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، والمستمر حتى 11 أغسطس المقبل.

تفاصيل العرض:

العرض عن نصي "الوردة والتاج" لجيه بي بريستلي، و"الطريق" لأنطون تشيكوف، دراماتورج ميشيل منير، وإخراج بيشوي عماد، ويرصد أزمة التفاوت الطبقي من خلال مجموعة من الشخصيات البائسة التي تلتقي خلال ليلة عاصفة على طريق عام، ومن خلال حكاياتهم وتجاربهم الإنسانية تتكشف معاناتهم، لتتبلور في النهاية قيم التمسك بالحياة، ومقاومة اليأس، والبحث عن السعادة رغم قسوة الواقع.

"كأن شيئا لم يكن" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويعرض على مدار ليلتين، ويشارك في المهرجان بعد أن حصد جائزة المركز الأول كتجربة نوعية لأفضل عرض مسرحي، وأفضل إخراج وإعداد مسرحي، بجانب عدد من الجوائز فى الديكور والإضاءة والتمثيل والأشعار والألحان.

ويعد المهرجان القومي للمسرح المصري أحد أبرز الفعاليات الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة سنويا، ويرأس دورته الحالية الفنان محمد رياض، ويضم برنامجا متنوعا يشمل العروض المسرحية المشاركة بالمسابقة الرسمية والبرنامج الموازي، بالإضافة إلى عدد من الندوات الفكرية والجلسات النقدية.