أصالة: أزور سوريا الشهر الحالي.. وأشتاق إلى بيت ستي

أعربت الفنانة أصالة عن نيتها في زيارة سوريا خلال الفترة القادمة، بعد سنوات من الغياب.

وقالت أصالة: “إن شاء الله أقدر أنزل في شهر أغسطس الحالي، وألتقي بكل حبايبي في الشام، وأول مكان أزوره سيكون منزل عائلتي، ومن بعد ذلك منزل جدتي”.

وأضافت: "بيت ستي بعشقه، فيه بحرة ودالية، وكنت مدللة عندها.. نفسي أنام هناك على التخت النحاس العالي، وأسمع أذان الفجر لأن المئذنة كانت فوق بيتها، وأقوم أصلي الفجر مثل زمان".

أغنية سورية:

طرحت الفنانة أصالة نصري أغنيتها الجديدة التي تحمل اسمها «أصالة» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية “أصالة” لأصالة نصري، من كلمات وألحان أمجد جمعة، توزيع موسيقي فؤاد جنيد.