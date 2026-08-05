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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد سعد يهنئ تركي آل الشيخ بعيد ميلاده

احمد سعد
احمد سعد
يمنى عبد الظاهر

حرص الفنان أحمد سعد علي تهنئة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بمناسبة عيد ميلاده، من خلال رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام».

وشارك أحمد سعد، عبر خاصية «ستوري»، صورة تجمعه بتركي آل الشيخ، وأرفقها بتعليق  جاء فيه: «كل سنة وإنت طيب يا عم العالم»، معبرًا عن تمنياته له بدوام الصحة والسعادة


كشف الفنان أحمد سعد، عن البوسترات الرسمية لأغاني ألبومه الجديد «الألبوم الإلكترو»، تمهيدًا لطرحه غدًا في تمام الساعة الخامسة مساء، حيث يضم الألبوم 6 أغنيات، خصص لكل منها بوسترًا منفصلًا يعكس هويتها البصرية.

وحرص أحمد سعد على أن يحمل كل بوستر طابعًا يتناسب مع أجواء الأغنية، مع الحفاظ على التناغم البصري والهوية العامة للألبوم، فى خطوة تسبق إطلاق أحدث مشاريعه الموسيقية.

ومن المقرر أن يشارك الشعراء والملحنون والموزعون المشاركون في الألبوم البوسترات الخاصة بالأغنيات عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن الحملة الترويجية للعمل.

الفنان أحمد سعد تهنئة المستشار تركي آل الشيخ بالمملكة العربية السعودية حفل احمد سعد تركي ال شيخ

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