أحمد سعد يكشف بوسترات أغاني "الألبوم الإلكترو".. يصدر غدا

كشف النجم أحمد سعد عن البوسترات الرسمية لـكل أغاني ألبومه الجديد “الألبوم الإلكترو”، ليصبح عددهم ستة بوسترات لكل أغنية بوستر.

سعد جعل لكل أغنية تيمة خاصة بها في تناوله للبوستر مراعيا فيها التناغم و التنسيق مع بوستر الألبوم الرئيسي وأن يكون بنفس الروح وهو ما يعد خطوة تمهّد لانطلاق أحدث مشاريعه الموسيقية، غدا في الخامسة مساء.

وسيشارك كل ملحن وموزع بوستر الأغنية الخاصة به عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

والذي يخوض من خلالها تجربة مختلفة على مستوى الموسيقى والصورة، تمزج بين الإيقاعات الإلكترونية العصرية وروحه الغنائية المميزة.

ويأتي طرح البوسترات استكمالًا للحملة التشويقية الخاصة بالألبوم، والتي لفتت الأنظار من خلال تيزر غير تقليدي ظهر فيه أحمد سعد وهو يتعرض للاختطاف بواسطة سفينة فضاء، في مشاهد اعتمدت على مؤثرات بصرية وخدع سينمائية، لتكشف تدريجيًا عن العالم البصري والهوية المختلفة للمشروع الجديد.

ويضم “الألبوم الإلكترو” ست أغنيات، هي: "الليلة"، "وطايرين"، "٣٠:٩ "، "محيراني"، "وصل وصل"، و"يا ولا يا ولا"، ويتعاون أحمد سعد خلالها مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في مصر والوطن العربي.

ويترقب جمهور أحمد سعد خلال الفترة المقبلة الكشف عن تفاصيل طرح الأغنيات، في مشروع موسيقي يسعى من خلاله إلى تقديم لون جديد ومختلف، مع الحفاظ على بصمته الغنائية التي اعتاد عليها الجمهور.

ويأتي “الألبوم الإلكترو” بعد النجاح الذي حققه أحمد سعد مؤخرًا من خلال دويتو كدة كدة" مع ابنته جودي، والذي حقق تفاعلًا واسعًا منذ طرحه، ليواصل سعد تحركاته الفنية بمشروع جديد يحمل طابعًا موسيقيًا وبصريًا مختلفًا.