17 مليون يورو ورقم 11.. ياغيز يكشف تفاصيل عقد محمد صلاح مع طرابزون سبور

كشف الصحفي التركي الموثوق ياغيز سابونجو أوغلو، تفاصيل صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف طرابزون سبور التركي، والتي تتضمن العديد من البنود المالية والتجارية اللافتة.

وبحسب ما أورده ياغيز، فإن تفاصيل الاتفاق بين محمد صلاح وطرابزون سبور جاءت كالتالي: