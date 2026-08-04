17 مليون يورو ورقم 11.. ياغيز يكشف تفاصيل عقد محمد صلاح مع طرابزون سبور

كشف الصحفي التركي الموثوق ياغيز سابونجو أوغلو، تفاصيل صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف طرابزون سبور التركي، والتي تتضمن العديد من البنود المالية والتجارية اللافتة.
وبحسب ما أورده ياغيز، فإن تفاصيل الاتفاق بين محمد صلاح وطرابزون سبور جاءت كالتالي:
- عقد لمدة عامين.
- 17 مليون يورو راتبًا سنويًا لمحمد صلاح.
- يحصل النجم المصري على 20% من مبيعات المنتجات التي تحمل اسمه.
- سيرتدي محمد صلاح القميص رقم 11 مع طرابزون سبور.
- يصل محمد صلاح إلى تركيا غدًا في تمام الساعة 11 صباحًا، تمهيدًا لإتمام إجراءات انتقاله إلى النادي التركي.