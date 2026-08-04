الزمالك يواصل استعداداته للموسم الجديد بتدريبات على فترتين

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته للموسم الجديد، بخوض تدريب اليوم الثلاثاء على فترتين صباحية ومسائية، ضمن المعسكر المغلق المقام بالعاصمة الجديدة.

وخاض اللاعبون المران الصباحي داخل صالة الجيمانيزيوم، حيث ركز الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على رفع معدلات اللياقة البدنية، وفقًا لبرنامج الإعداد الموضوع استعدادًا للموسم الجديد.

وفي الفترة المسائية، أدى الفريق تدريباته على ملعب نادي النادي بالعاصمة الجديدة، وقام معتمد جمال بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات لخوض تدريبات بدنية مكثفة، قبل أن يختتم المران بفقرة خفيفة بالكرة، لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمرحلة المقبلة.

ويستعد الزمالك في الموسم المقبل للمشاركة في العديد من البطولات المحلية والأفريقية، حيث سيشارك الأبيض في بطولات الدوري وكأس مصر وكأس عاصمة مصر، بجانب السوبر المحلي وبطولة دوري أبطال أفريقيا.