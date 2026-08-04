خلال لقائهما.. حسين لبيب يشكر سفير الإمارات بالقاهرة ويؤكد حرص الزمالك على تعزيز التعاون العربي

وجه حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الشكر إلى حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، على حسن الاستقبال الذي حظي به وفد النادي خلال زيارته لمقر السفارة صباح اليوم.

وأكد رئيس الزمالك أن اللقاء جرى في أجواء طيبة عكست عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين المصري والإماراتي، مشيرًا إلى أن هذا الترابط التاريخي يمثل نموذجًا للتعاون والمحبة بين البلدين الشقيقين.

وأضاف لبيب أن نادي الزمالك يتطلع إلى تعزيز أوجه التعاون مع الأشقاء العرب خلال الفترة المقبلة، بما يخدم الرياضة العربية ويسهم في توطيد العلاقات بين الأندية والمؤسسات الرياضية في مختلف الدول العربية.

وكان وفد نادي الزمالك، المكون من حسين لبيب، رئيس النادي، والدكتور حسام المندوه، أمين صندوق النادي، وهاني برزي، عضو مجلس الإدارة، زار اليوم سعادة حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، بمقر السفارة بالقاهرة.