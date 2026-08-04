لذيذ ومفيد.. حلوى غير متوقعة تحمي وظائف المخ

تعد الشيكولاتة من المواد الطبيعية التى تساعد في تحسين وظائف المخ والتركيز وتمنحه العديد من الفوائد.

ووفقا لموقع bupasalud فإن الشيكولاتة تعمل على زيادة الوظائف الإدراكية والذكاء وتعزيز إفراز هرمون الدوبامين والسيترونين.

يحفز الوظائف الإدراكية

للشوكولاتة فوائد عديدة للدماغ، وقد أكدت العديد من الدراسات العلمية آثارها الإيجابية على الوظائف الإدراكية وهذا يقودنا إلى مركبات الفلافونويد، التي تُحسّن الدورة الدموية، مما يُساعد على تزويد الدماغ بالأكسجين ويُمكّن العناصر الغذائية من الوصول إليه بكفاءة.

يؤدي هذا بشكل غير مباشر إلى زيادة تركيز الأشخاص وتحسين مدى انتباههم، فضلاً عن تحسين الأداء المعرفي بشكل عام، ويحتوي الشوكولاتة على مستويات عالية من الثيوبرومين والكافيين، وكلاهما له آثار إيجابية على الجسم لأنه يعزز اليقظة والذكاء ونشاط الدماغ.

ومن الجدير بالذكر أن الشوكولاتة مفيدة للذاكرة والتعلم، إذ أن مضادات الأكسدة والالتهابات الموجودة في مركبات الفلافونويد تقلل من التدهور المعرفي المرتبط بالشيخوخة وإضافةً إلى ذلك، فهي تُسهم في تكوين روابط عصبية جديدة وتعزيز التواصل بين خلايا الدماغ.

يزيد من إنتاج الدوبامين والسيروتونين

من فوائد الشوكولاتة الأخرى أنها تُحسّن المزاج، ويعود ذلك بشكل كبير إلى تأثيرها على إنتاج النواقل العصبية وبشكل أدق، تزيد الشوكولاتة من إنتاج الدوبامين والسيروتونين، وهما ناقلان عصبيان يرتبطان بالصحة النفسية.

في الواقع، يُعرف الدوبامين بارتباطه بالمتعة والشعور بالمكافأة فعندما يتناول الناس الشوكولاتة، فإنهم يحفزون إنتاج وإفراز الدوبامين، مما يولد شعوراً بالراحة والبهجة .

وينطبق الشيء نفسه على السيروتونين، الذي يولد شعوراً بالهدوء والراحة، ويعمل على تقليل القلق والتوتر، وإرخاء الجسم، ومكافحة آثار الاكتئاب.