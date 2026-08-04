رامي عياش يستعد لإحياء حفل ضخم في الساحل الشمالي

يستعد البوب ستار رامي عياش لإحياء واحدة من أضخم حفلات موسم الصيف، وذلك مساء الجمعة 21 أغسطس المقبل، على المسرح الروماني بالساحل الشمالي، ضمن سلسلة الحفلات الغنائية التي تشهد مشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي.

ومن المنتظر أن يقدم رامي عياش خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي ارتبط بها جمهوره على مدار سنوات، إلى جانب أحدث أعماله الغنائية "عذبيني"، والتي حققت تفاعلًا واسعًا منذ طرحها عبر مختلف المنصات الرقمية، وحظيت بإشادات كبيرة من جمهوره.

ويظهر رامي عياش خلال الحفل بإطلالة صيفية أنيقة باللون الأبيض بالكامل، في أجواء احتفالية مميزة، حيث من المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا من محبي النجم اللبناني ورواد الساحل الشمالي، خاصة مع الإقبال المتزايد على حفلات موسم الصيف.

ويأتي هذا الحفل ضمن فعاليات موسم حفلات الساحل الشمالي، الذي يضم عددًا من السهرات الفنية الكبرى بمشاركة أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وسط استعدادات تنظيمية كبيرة لتقديم تجربة ترفيهية متكاملة للجمهور.

ويواصل رامي عياش نشاطه الفني خلال الفترة الحالية، بعد النجاح الذي حققته أحدث أغانيه "عذبيني"، والتي لاقت رواجًا واسعًا عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، لتضاف إلى سلسلة من الأعمال الناجحة التي عززت مكانته كواحد من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي.