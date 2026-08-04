التعليم العالي : انطلاق المرحلة الأولى لـ تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد الأربعاء

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن يوم الأربعاء المقبل تبدأ رسميًا المرحلة الأولى لتنسيق عام 2026 لطلاب الثانوية العامة، مردفا: «لدينا العديد من الشهادات، لكننا سنبدأ أولًا بطلاب الثانوية العامة».

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبوزيد، في برنامج «كل الأبعاد» على قناة إكسترا نيوز، أن وزارة التعليم العالي جهزت الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق، بحيث يستطيع الطالب استخدام حاسوبه الشخصي للتسجيل، وإذا لم يتمكن من ذلك، فإن جميع الجامعات الحكومية، وعددها 28 جامعة، تفتح أبوابها يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، ولا تقتصر خدماتها على التسجيل الإلكتروني فقط، بل تقدم أيضًا الإرشاد الفني لجميع الطلاب، لمساعدتهم في اختيار رغباتهم بالشكل الصحيح.

وتابع: «أنصح جميع الطلاب بمراجعة الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تتضمن قائمة المؤسسات التعليمية المعتمدة في مصر، إلى جانب فيديوهات توضيحية تشرح كيفية اختيار الرغبات بصورة صحيحة ومنطقية».

وواصل: «أعددنا تصميمات توضيحية وأدلة إرشادية بصيغة سؤال وجواب، رصدنا فيها أكثر الأخطاء التي تكررت في الأعوام السابقة».

استكمل: «أعددنا دليلًا خاصًا للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وآخر لطلاب مدارس اللغات، وأدلة للحالات الخاصة التي تتضمن استفسارات فنية، ولذلك أدعو الجميع إلى الاطلاع على القائمة الرسمية لمؤسسات التعليم العالي، وعلى الأدلة التي توضح الأخطاء المتكررة في التنسيق، حتى تكون عملية التسجيل أكثر سهولة».