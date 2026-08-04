أثناء نومه | وفاة مقاتل UFC البرازيلي ألان ناسيمنتو بأزمة قلبية مفاجئة عن 34 عامًا

أعلنت منظمة UFC وفاة المقاتل البرازيلي ألان ناسيمنتو عن عمر 34 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء نومه، في خبر صادم هز مجتمع الفنون القتالية المختلطة حول العالم.

وأكدت المنظمة، في بيان رسمي، أن ناسيمنتو عُثر عليه فاقدًا للوعي صباح الإثنين، بعدما تعرض لما وصفته بـ”أزمة قلبية مفاجئة” خلال نومه، مشيرة إلى أن الفرق الطبية حاولت إنقاذه، إلا أنه فارق الحياة في موقع الحادث.

وقالت UFC في بيانها: “نتقدم بخالص التعازي إلى عائلة ألان ناسيمنتو وأصدقائه وزملائه وكل من عرفه في هذا الوقت العصيب.”

مسيرة امتدت لسنوات داخل الحلبة

انضم ألان ناسيمنتو إلى منظمة UFC عام 2021، ونجح في فرض اسمه ضمن منافسات وزن الذبابة، قبل أن يخوض آخر نزالاته في يونيو الماضي، عندما خسر بقرار منقسم أمام الأمريكي ميتش رابوسو.

وأنهى المقاتل البرازيلي مشواره في رياضات الفنون القتالية المختلطة بسجل مميز بلغ 22 انتصارًا مقابل 7 هزائم، بينها 4 انتصارات وهزيمتان داخل منظمة UFC.

رسائل مؤثرة من نجوم اللعبة

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة واسعة من رسائل النعي، كان أبرزها من بطل UFC السابق تشارلز أوليفيرا، زميله في أكاديمية Chute Boxe.

وكتب أوليفيرا عبر حسابه على “إنستجرام”: “اليوم فقدت أخًا منحته لي هذه الرياضة. شكرًا لأنك كنت دائمًا إلى جانبي وتقاسمت معي التدريبات واللحظات. سأظل ممتنًا لكل ما عشنا معًا. أحبك يا صديقي، وستبقى أسطورة.”

كما نعى المقاتل إلفيس برينر زميله، مؤكدًا أن الأكاديمية فقدت أحد أبرز أفرادها، واصفًا ناسيمنتو بأنه كان إنسانًا استثنائيًا قبل أن يكون مقاتلًا.

وأصدرت أكاديمية Chute Boxe بيانًا مؤثرًا، أكدت فيه أن ناسيمنتو لم يكن مجرد مقاتل، بل كان نموذجًا للالتزام والروح الرياضية.

وجاء في البيان: “لقد فقدنا محاربًا وصديقًا وإنسانًا استثنائيًا. نال ألان احترام وإعجاب كل من عرفه، وألهم الجميع داخل الحلبة وخارجها بعزيمته وتواضعه وروحه القتالية. سيبقى اسمه وإرثه خالدين في تاريخ الأكاديمية والرياضة.”

ويمثل رحيل ألان ناسيمنتو خسارة كبيرة لرياضة الفنون القتالية المختلطة، بعدما ترك بصمة مميزة داخل UFC، إلى جانب مسيرته الحافلة بالإنجازات في البطولات المختلفة.