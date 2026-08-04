لاعب إسباني سابق: حمزة عبد الكريم يمتلك حسًا تهديفيًا استثنائيًا ويستحق مكانًا في برشلونة

أكد أليكس ديلماس، اللاعب الإسباني السابق، أن نادي برشلونة لا يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الحالية، مشددًا على أن الأولوية يجب أن تكون لتجديد عقد فيران توريس، مع منح الفرصة للمهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم.

وقال ديلماس فى تصريحات تلفزيونية، إن برشلونة يمتلك حلولًا هجومية كافية، مضيفًا أن حمزة عبد الكريم قدم مستويات مميزة مؤخرًا، وأظهر إمكانيات كبيرة تؤهله ليكون عنصرًا مهمًا في الفريق الأول خلال الموسم المقبل.

وأوضح اللاعب الإسباني السابق أن حمزة يتمتع بحس تهديفي مميز، إلى جانب قدرته على التحرك داخل منطقة الجزاء وتوفير خيار هجومي فعال، وهو ما يجعله يستحق الاعتماد عليه كبديل بدلًا من إنفاق الأموال على التعاقد مع مهاجم جديد.

وأكد أن الاعتماد على المواهب الشابة، وفي مقدمتها حمزة عبد الكريم، سيكون الخيار الأفضل لبرشلونة في الموسم الجديد، خاصة في ظل ما أظهره اللاعب من تطور لافت خلال فترة الإعداد.