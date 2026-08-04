حريق بمصنع أحذية أمام نادى قليوب

اندلع حريق داخل مصنع أحذية يقع أعلى كافيه أمام نادي قليوب الاجتماعي بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، ما استدعى تحركا عاجلا من قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق.



و تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا بنشوب الحريق، فانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وبدأت عمليات السيطرة على النيران ومحاصرتها لمنع امتدادها إلى العقارات والمنشآت المجاورة.



وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط موقع الحريق لتأمين المنطقة وتسهيل عمل رجال الإطفاء، مع مطالبة المواطنين بالابتعاد عن المكان وعدم التزاحم، حفاظا على سلامتهم وعدم إعاقة جهود الإنقاذ.



وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال الإخماد والتبريد، وتجري الجهات المختصة المعاينة اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة، وحصر الخسائر، فيما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عقب انتهاء عمليات الإطفاء.