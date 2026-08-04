سب وضرب وتلفيات.. القبض على المتهم باقتحام مقهى في القليوبية

كشفت الأجهزة الامنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإحداث تلفيات بأحد المقاهى بالقليوبية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 30/ يوليو المنقضى تبلغ لمركز شرطة بنها بالقليوبية من (مالكة مقهى "بدون ترخيص" ، سائق – مقيمان بدائرة المركز) بتضررهما من أحد الأشخاص لقيامه بإحداث تلفيات بالمقهى ملك الأولى بإستخدام "ماسورة" ولدى محاولة الثانى منعه تعدى عليه بالسب والضرب دون إصابات.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بذات الدائرة) وضُبط بحوزته سلاح أبيض ، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بتخلصه من الماسورة المعدنية المستخدمة فى التعدى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.. وجارى التنسيق مع الجهات المعنية لغلق المقهى المشار إليه.





