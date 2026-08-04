رسمياً .. الزمالك يتسلم أرض حدائق أكتوبر والتوقيع على محضر الاستلام

تسلم نادي الزمالك بشكل رسمي موقع أرضه الجديدة بمدينة حدائق أكتوبر، استعدادا لإنشاء فرع جديد.

وقام نادي الزمالك بالتوقيع على محضر استلام الأرض بين جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر وممثلي النادي، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

ويبدأ نادي الزمالك اعتبارا من اليوم العمل على تنفيذ المشروعات الخاصة بالفرع الجديد على أن يلتزم النادي بالانتهاء من الإنشاءات في فترة زمنية محددة.

شركة الكرة في الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق، عن أحدث مستجدات محاولات الزمالك للتعاقد مع مدير رياضي جديد خلفا لـ جون إدوارد بجانب ملف شركة الكرة.

وأضاف شوبير خلال تصريحات إذاعية: هناك أنباء متداولة عن وجود حسام الزناتي في منصب المدير الرياضي بنادي الزمالك وارى أنه شخص موهوب وسبق وتولى لجنة المسابقات باتحاد الكرة خلال فترة عمرو الجنايني.

وواصل: الجنايني تفاوض مع حسام الزناتي وتمت الموافقة لكن مع وجود عدة طلبات ويتم دراستها حاليا ويتم التفاوض حاليا ولكن لا يوجد رد نهائي.

وأكمل: ملف شركة الكرة في الزمالك مجمد، ولم يتم إلغاؤه، وقد يتأخر لحين ضبط بعض الأمور.