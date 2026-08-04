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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف تفاصيل ملف المدير الرياضي في الزمالك وموقف شركة الكرة

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق، عن أحدث مستجدات محاولات الزمالك للتعاقد مع مدير رياضي جديد خلفا لـ جون إدوارد بجانب ملف شركة الكرة.

وأضاف شوبير خلال تصريحات إذاعية: هناك أنباء متداولة عن وجود حسام الزناتي في منصب المدير الرياضي بنادي الزمالك وارى أنه شخص موهوب وسبق وتولى لجنة المسابقات باتحاد الكرة خلال فترة عمرو الجنايني.

وواصل: الجنايني تفاوض مع حسام الزناتي وتمت الموافقة لكن مع وجود عدة طلبات ويتم دراستها حاليا ويتم التفاوض حاليا ولكن لا يوجد رد نهائي.

وأكمل: ملف شركة الكرة في الزمالك مجمد، ولم يتم إلغاؤه، وقد يتأخر لحين ضبط بعض الأمور.

موقف مصطفى شوبير من الرحيل عن الأهلي

في سياق أخر كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل المفاوضات مع نورشيلاند الدنماركي لضم مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: نورشيلاند الدنماركي، تواصل معي بشكل شخصي من حسام الزناتي المدير الرياضي للنادي

وأضاف: رفضت التدخل في المفاوضات بأي شكل وأرفض التدخل في أي شئ يخص مشوار مصطفى وطلبت منه التواصل مع الأهلي بشكل مباشر.

أحمد شوبير الزمالك حسام الزناتي عمرو الجنايني فريق الزمالك

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