إصابة 38 عاملا بحالات اختناق في حريق مصنع ملابس بالعاشر من رمضان

أصيب 38 عاملا بحالات اختناق إثر نشوب حريق محدود داخل أحد مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، نقل 20 مصابا إلى مستشفى جامعة العاشر من رمضان و8 أشخاص إلى مستشفي التأمين الصحي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

فيما تلقى 10 مصابين الإسعافات الأولية بموقع الحادث ورفضوا النقل إلى المستشفى فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها دون امتدادها إلى المصانع المجاورة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع للملابس الجاهزة وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية الي مكان الحريق وجاري السيطرة على الحريق وإخماده.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنشآت المجاورة وأسفر الحادث عن إصابة 38 عاملا بحالات اختناق، حيث جرى نقل 20 مصابا إلى مستشفى جامعة العاشر من رمضان و8 أشخاص الي مستشفي التأمين الصحي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تلقى 10 مصابين الإسعافات الأولية بموقع الحادث ورفضوا النقل إلى المستشفى بعد استقرار حالتهم الصحية.