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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لغز هيثم حسن يتصدر المشهد.. تدريبات فردية وعروض أوروبية وعربية تشعل سباق التعاقد

هيثم حسن
هيثم حسن
منتصر الرفاعي

تتزايد الشكوك حول مستقبل الدولي المصري هيثم حسن جناح ريال أوفييدو الإسباني بعد ابتعاده عن التدريبات الجماعية للفريق خلال معسكر الإعداد للموسم الجديد في وقت يواصل فيه عدد من الأندية الأوروبية والعربية محاولاتها لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

هيثم حسن يواصل التدريبات الفردية

كشفت صحيفة La Voz de Asturias الإسبانية أن ريال أوفييدو واصل استعداداته للأسبوع الأخير من معسكره التحضيري قبل مواجهة لوهافر الفرنسي وديا السبت المقبل وسط غياب هيثم حسن عن المران الجماعي.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب اكتفى بأداء برنامج تدريبي منفرد تحت إشراف المعد البدني إلى جانب الثنائي براندون دومينجيز ولوكا إيليتش اللذين ارتبط اسماهما أيضا بإمكانية مغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

غياب بلا تفسير رسمي يزيد التكهنات

ولم تصدر إدارة ريال أوفييدو أي بيان يوضح أسباب ابتعاد هيثم حسن عن التدريبات الجماعية سواء بسبب إصابة أو لأسباب فنية وهو ما فتح الباب أمام العديد من التكهنات بشأن اقتراب رحيله، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بالحصول على خدماته.

ويأتي ذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب خلال الموسم الماضي إلى جانب ظهوره اللافت بقميص منتخب مصر في كأس العالم 2026 وهو ما رفع أسهمه في سوق الانتقالات.

سلتيك يقود سباق التعاقد

يواصل نادي سلتيك الإسكتلندي تحركاته لضم الجناح المصري حيث تشير تقارير صحفية إلى أن إدارة النادي تعتبر هيثم حسن أحد أبرز أهدافها لتدعيم الخط الأمامي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأكدت تقارير إسكتلندية أن سلتيك يدرس تحسين عرضه المالي لإقناع ريال أوفييدو بالموافقة على بيع اللاعب في ظل تمسك النادي الإسباني بالحصول على أفضل مقابل مادي ممكن.

مارسيليا ونادٍ سعودي يدخلان المنافسة

ولا يقتصر الاهتمام بهيثم حسن على سلتيك فقط إذ يحظى اللاعب أيضًا بمتابعة من أولمبيك مارسيليا الفرنسي إلى جانب أحد أندية الدوري السعودي ما يزيد من حدة المنافسة على ضمه خلال الميركاتو الصيفي.

ريال أوفييدو يبحث عن أفضل عرض

ويرتبط هيثم حسن بعقد مع ريال أوفييدو يمتد حتى صيف 2027، ويتضمن شرطا جزائيا بقيمة 12 مليون يورو إلا أن إدارة النادي تدرك أن قيمة الصفقة النهائية قد تختلف وفقًا للمفاوضات والعروض المقدمة.

كما يسعى النادي الإسباني لتحقيق أكبر عائد مالي ممكن من بيع اللاعب خاصة أن نادي فياريال سيحصل على نسبة من قيمة أي انتقال، وفقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين.

الحسم يقترب

وفي المقابل، يدرك ريال أوفييدو أن تأجيل حسم مستقبل هيثم حسن قد لا يكون في صالحه إذ سيصبح اللاعب قادرا على التفاوض مع أي نادٍ مجانًا قبل نهاية عقده إذا استمر حتى يناير المقبل وهو ما يجعل بيعه خلال الصيف الحالي خيارا مطروحا بقوة.

وحتى الآن، يبقى الغموض سيد الموقف في ظل غياب أي توضيح رسمي من النادي الإسباني بينما تترقب الجماهير ما ستسفر عنه الأيام المقبلة سواء بعودة اللاعب إلى التدريبات الجماعية أو بتطور المفاوضات التي قد تنهي مسيرته مع ريال أوفييدو هذا الصيف.

هيثم حسن ريال أوفييدو الإسباني منتخب مصر كأس العالم

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