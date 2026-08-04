على سلم العقار.. القبض على عمال ديلفرى تحرشوا بفتاة أجنبية بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من قيام عامل توصيل طلبات بالتحرش بفتاة "تحمل جنسية إحدى الدول" بمحل سكنها بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها (عاملة "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بدائرة القسم) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 19 / يوليو المنقضى وحال صعودها سلم العقار سكنها فوجئت بقيام عامل توصيل طلبات تصادف نزوله بالتحرش بها.
أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.