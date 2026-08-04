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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تطوير الحديقة النباتية التاريخية.. محافظ أسوان يشهد توقيع بروتوكول لإعادة التأهيل والتشغيل والإدارة

الحديقة النباتية
الحديقة النباتية
محمد عبد الفتاح

شهد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مراسم توقيع بروتوكول الشراكة الثلاثية بين القطاعين العام والخاص لإعادة تأهيل وتطوير وتشغيل وإدارة الحديقة النباتية، بما يسهم فى تحويلها إلى نموذج حضارى وسياحى يليق بمكانتها التاريخية .

ويأتى ذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على الأصول التاريخية والبيئية وتعظيم الإستفادة من المقاصد السياحية .

توقيع بروتوكول الشراكة الثلاثية
قام بتوقيع البروتوكول كل من السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، وشريف عادل عريان المدير التنفيذى لمؤسسة أغاخان ، وعادل عبد العظيم أبو اليزيد رئيس مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى، وذلك فى حضور المهندس رومانى مساك مدير عام مديرية الزراعة ، والمختصين بالجهات الشريكة .

تطوير الحديقة النباتية


وأكد المهندس عمرو لاشين أن هذا البروتوكول يستهدف إعادة تأهيل وتطوير الحديقة النباتية التاريخية، وتحويلها إلى حديقة نموذجية تليق بقيمتها العريقة، باعتبارها أحد أهم المزارات السياحية التى تشهد إقبالاً متزايداً من أهالى المحافظة والزائرين والأفواج السياحية من مختلف أنحاء العالم.


إستكمال مسيرة التعاون مع مؤسسة الأغاخان
وأوضح المحافظ أن الإتفاق على تنفيذ هذه الشراكة جاء إستكمالاً للتنسيق الذى بدأ بين اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السابق، والأمير رحيم الحسينى الأغاخان الخامس، ومؤسسة الأغاخان، مشيراً إلى أن المحافظة تمضى فى توسيع نطاق التعاون مع المؤسسة بعد نجاح مشروعات سابقة، أبرزها تطوير المنطقة المحيطة بمسجد الطابية، بما يتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040.


توجيه الشكر للشركاء
وقدم المهندس عمرو لاشين الشكر للسيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى على التعاون المثمر، كما وجه الشكر لمؤسسة الأغاخان لما تقدمه من جهود وخدمات تنموية متنوعة لأهالى محافظة أسوان.


بروتوكول يحافظ على الأصول النباتية
يحدد البروتوكول يحدد الإطار التنظيمى والتعاقدى الذى تتولى بموجبه مؤسسة الأغاخان تمويل وتصميم وإعادة تأهيل وتطوير وتشغيل وإدارة الموارد المنتجة بالحديقة النباتية ، فيما تحتفظ وزارة الزراعة بتبعية الأرض والحفاظ على المجموعات النباتية والإشراف على رعايتها، بينما تتولى محافظة أسوان الإشراف العام وتوفير التسهيلات التنظيمية والتراخيص اللازمة، بما يضمن الحفاظ على القيمة التاريخية والبيئية والجمالية للحديقة.


يعكس توقيع بروتوكول الشراكة الثلاثية خطوة جديدة نحو تطوير الحديقة النباتية وتحويلها إلى مقصد سياحى وبيئى متميز، من خلال تعاون مؤسسى يوازن بين الحفاظ على التراث النباتى والتاريخى، وتعظيم الإستفادة منه بما يدعم التنمية المستدامة، ويعزز مكانة أسوان كوجهة سياحية عالمية.

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