جندي إسرائيلي في سلاح المدرعات ينهي حياته

كشفت منصات عبرية عن قتل جندي إسرائيلي خدم في سلاح المدرعات نفسه، ليضاف بذلك إلى حالات أخرى أقدمت على إنهاء حياتها، مع تداعي الأزمات النفسية عليهم.

تعد هذه الحالة الثالثة خلال أسبوع، حيث سبق وكشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن ارتفاع عدد حالات قتل النفس في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ مطلع عام 2026.

وسبق وارتفع عدد الجنود الذين أنهوا حياتهم أثناء الخدمة الفعلية إلى 16 حالة منذ بداية العام.

وبإضافة هذه الحالة، يصل عدد قاتلي انفسهم إلى 17 حالة.

وسبق وتم الإعلان بالعُثور على مجندة مصابة بجروح حرجة داخل قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل، قبل أن تُعلن وفاتها لاحقًا.

وفي حادثة أخرى، أنهت جندية ثانية حياتها داخل قاعدة “جليلوت” الاستخباراتية قرب مدينة رامات هشارون، وكانت تشغل منصبًا سريًا للغاية ضمن جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية “أمان”.

قالت صحيفة هآرتس، إن عدد حالات قتل النفس بين الجنود النظاميين أثناء الخدمة الفعلية بلغ 17حالة منذ بداية عام 2026، في مؤشر يعكس استمرار تصاعد الأزمة داخل المؤسسة العسكرية.

أشارت الصحيفة إلى أن البيانات المتوافرة تظهر أيضًا إزهاق روح ما لا يقل عن 9 جنود آخرين لانفسهم من قوات الخدمة النظامية والاحتياط خلال الفترة نفسها، وذلك بعد تسريحهم من الخدمة أو أثناء وجودهم في إجازات.

ولفت التقرير إلى أن هذه الأرقام تأتي امتدادًا لاتجاه تصاعدي بدأ خلال العام الماضي، إذ سجل الجيش الإسرائيلي في عام 2025 قتل 22 جنديًا أنفسهم أثناء الخدمة، وهو أعلى معدل سنوي تسجله المؤسسة العسكرية الإسرائيلية خلال خمسة عشر عامًا.

ووفقًا لما أوردته “هآرتس”، تربط تقارير طبية وأمنية إسرائيلية هذا الارتفاع المتواصل بالضغوط النفسية والعسكرية الناتجة عن استمرار الحرب على أكثر من جبهة، وما تفرضه من أعباء متزايدة على الجنود.

وتأتي هذه المعطيات في ظل استمرار العمليات العسكرية التي يشارك فيها الجيش الإسرائيلي، وما يرافقها من ضغوط ميدانية ونفسية متزايدة تلقي بظلالها على أوضاع الجنود، وفق ما أوردته الصحيفة.