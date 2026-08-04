سوريا: قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية معرية بريف درعا

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم / الثلاثاء / في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي بسوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن قوة للاحتلال توغلت بشكل محدود في الجهة الغربية من القرية، وفتشت عددا من منازل المدنيين قبل أن تنسحب من المنطقة دون تسجيل أي حالات اعتقال.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تواصل منذ يوم أمس أعمال تجريف وفتح طريق ترابي قديم شمال وادي الرقاد من جهة قرية معرية، مستخدمة آلية هندسية "تركس"، ترافقها دبابة وسيارة من نوع "بيك أب".

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام ‌‏1974، عبر توغلاتها المتكررة ‏في ‌‏الجنوب السوري، ‏ومداهمة منازل المدنيين ‏واعتقالهم، وتجريف الأراضي، ‏والاعتداءات ‌‏‌‏بالقذائف وغيرها.‏

‎ ‎وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي ‏من أراضيها، مؤكدةً أن جميع ‌‏‌‏الإجراءات التي يتخذها ‏باطلة ولاغية، ولا يترتب ‏عليها أي أثر قانوني وفقاً ‏للقانون ‌‏‌‏الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع ‏بمسؤولياته وإلزام إسرائيل ‏بالانسحاب ‌‏الكامل من ‏الجنوب ‏السوري.‏