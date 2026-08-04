من 3 لأكثر من 400 جنيه.. 6 أسباب لخصم رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

تزايدت تساؤلات المواطنين حول الخصومات التي تتم من أرصدة عدادات الكهرباءً مسبقة الدفع خاصة مع تطبيق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة زيادة أسعار شرائح الاستهلاك، ورسوم خدمة العملاء على كل شريحة.

حيث فوجئ مستخدمو عداد الكهرباء مسبوق الدفع من خصومات كبيرة وقت الشحن لعدة أسباب خاصة بعد ما تقرر رسمياً رفع أسعار الكهرباء بنسب تتراوح حول 12% على معظم الشرائح بإستثناء الشريحة الأولى .

و تم تطبيق هذه الأسعار الجديدة بدءًا من استهلاك شهر يوليو، وبما أن أصحاب العدادات مسبقة الدفع قاموا بالشحن والإستهلاك في يوليو بالأسعار القديمة، فقد ترتبت عليهم "فروق مالية" لصالح شركة الكهرباء وسيتم تحصيل فروق أسعار إستهلاك شهر يوليو عبر تسوية مالية تلقائية، ويتم الخصم فورًا عند إجراء أول عملية شحن لكارت العداد.

أما أصحاب العدادات التقليدية يتم تحصيل الزيادة مع فاتورة كهرباء أغسطس .

كما أن هناك خصومات أخرى لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع يتم خصمها منها مديونية على العداد وفرق الشرائح ورسوم خدمة العملاء.

أسباب تراكم المديونية بعداد الكهرباء



1- استهلاك "ساعات السماح" (الاستهلاك بالسالب) العداد مبرمج لكي لا يفصل كهرباء في أوقات معينة رغم نفاد الرصيد.

وأوقات السماح هي “أيام الجمعة، والعطلات الرسمية، ويومياً من 5 مساءً حتى 10 صباحاً”، ونتيجة ذلك أن أي استهلاك في هذا الوقت ونفاد الرصيد يتم تسجيله كمديونية بالسالب، وعند شحن الكارت ووضعه في العداد، يخصم قيمة الاستهلاك .

2- رسوم خدمة العملاء

هناك رسوم ثابتة بخصم شهرياً من كل عداد (تتراوح قيمتها حسب الشريحة).وقد أقرت وزارة الكهرباء زيادة جديدة في رسوم خدمة العملاء وهي..

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات ساعة: 3 جنيهات بدلًا من جنيه واحد.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات ساعة: 6 جنيهات بدلًا من جنيهين.

الشريحة الثالثة من 0 حتى 200 كيلووات/ساعة: 12 جنيهًا بدلًا من 6 جنيهات.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة: 20 جنيهًا بدلًا من 11 جنيهًا.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة: 50 جنيهًا بدلًا من 15 جنيهًا.

الشريحة السادسة من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة: 60 جنيهًا بدلًا من 25 جنيهًا.

الشريحة السابعة أكثر من 1000 كيلووات/ساعة: 100 جنيه بدلًا من 40 جنيهًا.

3_رفع رسوم خدمة العملاء على الشقق المغلقة

شملت الزيادة أيضًا رفع الرسوم المطبقة على العدادات غير المقروءة إلى 30 جنيهًا، بدلًا من 9 جنيهات، وهي الرسوم التي تُحصَّل عند تعذر تسجيل قراءة فعلية للعداد، مع إصدار الفاتورة وفقًا للضوابط المنظمة.

4- أقساط العداد أو مقايسة التوصيل

لو تم تركيب العداد بنظام التقسيط أو في حالة وجود مقايسة بجدولة، تقوم شركة الكهرباء ببرمجة العداد لخصم قيمة "القسط الشهري" الثابت، وهذا الخصم يتم أوتوماتيكياً مع أول عملية شحن في الشهر الجديد.

5- الديون القديمة المجدولة (ديون الفاتورة)

لو تم تحويل عداد قديم (بفاتورة) لعداد كارت وكانت هناك مديونية قديمة، تتم جدولة المديونية على أقساط شهرية تنزل على العداد، والعداد يسحب القسط آلياً عند الشحن شهرياً.



6- فروق الشريحة (المحاسبة بأثر رجعي)

هذه أهم نقطة تسبب خصما كبيرا مفاجئا، فالعداد يبدأ كل شهر على “الشريحة الأولى”، وستزداد هذه المبالغ بعد زيادة أسعار الكهرباء.

وعند زيادة الاستهلاك، تنتقل مثلاً من الشريحة الثانية للشريحة الثالثة، فالعداد يعيد حساب الكيلووات التي تم استهلاكها من أول الشهر بالسعر الجديد الأغلى، فيتم خصم "فرق السعر" فوراً من الرصيد الموجود.

ولو كان الرصيد غير كافٍ فالعداد يسجل المبلغ "مديونية" تخصم عند الشحن.

فعند الانتقال من الشريحة الأولي للشريحة الثانية التي تبدأ من 51 حتى 100كيلو يتم خصم 49 جنيها، بالإضافة إلى 6 جنيهات خدمة العملاء، لتصبح 55 جنيها.

عند الانتقال من الشريحة الثانية للثالثة التي تبدأ من 0 إلى 200 وتبدأ إذا تخطي المستهلك 100 كيلو فيتم خصم 147 بالإضافة إلى 12جنيها، لتصبح 159جنيها.

عند الانتقال من الشريحة الثالثة إلى الرابعة والتي تبدأ من من 201 إلي 350 يتم خصم 173 جنيها بالإضافة إلي 20 جنيها رسوم خدمة العملاء .لتصبح 193جنيها

عند الانتقال لبداية الشريحة الخامسة التى تبدأ من 351 إلى 650 كيلوات يتم خصم 194 بالإضافة إلى 50 جنيها خدمة العملاء.لتصبح 244 جنيها.

عند الانتقال للشريحة السادسة و تبدأ من 0 إلي 1000 كيلو فعندما يتعدى الاستهلاك 650 كيلو يتم خصم 251.5 بالإضافة إلى 60 جنيها خدمة العملاء.لتصبك 311.5 جنيه.

الاستهلاك 1000 كيلو يتم الانتقال للشريحة السابعة والتى تبدأ من 0 الى أكتر من 1000، فيتم خصم 328 جنيها عند بداية الشريحة أى عند استخدام 1001 كيلو بالإضافة إلى 100 جنيه خدمة العملاء ليصبح المبلغ 428 جنيها.

نصائح لتجنب الخصومات





- لا تترك العداد بدون رصيد لكي تتجنب الدخول في “دين ساعات السماح”.

- ترشيد الاستهلاك: الحفاظ على شريحة منخفضة، لتقليل "فروق الشرائح" والرسوم الإدارية.