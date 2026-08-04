اليماحي: السعودية تمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل العربي

استقبل محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك بمقر البرلمان العربي بالقاهرة، حيث جرى تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في إطار منظومة العمل العربي المشترك.

وخلال اللقاء، أكد رئيس البرلمان العربي أن المملكة العربية السعودية تمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل العربي المشترك، مثمنًا مواقفها الثابتة والداعمة للقضايا العربية، وجهودها الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز التنمية، ودعم مسيرة العمل العربي المشترك، بما يحظى بتقدير واسع على المستويين العربي والإقليمي.

منظومة العمل العربي المشترك

وأشار إلى حرص البرلمان العربي على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع المملكة العربية السعودية، بما يخدم المصالح العربية المشتركة، ويعزز دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم القضايا العربية، ومواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أهمية استمرار التشاور وتبادل الرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر حرص المملكة العربية السعودية على دعم كل ما من شأنه تعزيز العمل العربي المشترك، مشيدًا بالدور الذي يضطلع به البرلمان العربي في الدفاع عن القضايا العربية، والتعبير عن تطلعات الشعوب العربية، ومؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق، بما يسهم في دعم العمل العربي المشترك وتحقيق المصالح العليا للدول العربية.

https://youtu.be/2aezYqTRqSQ