اعرف الجرام بكام.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات، كما تراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة 80 جنيهًا، بالتزامن مع انخفاض أسعار المعدن الأصفر عالميًا.

تراجع جديد في أسعار الذهب

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات آخر تحديث لأسعار الذهب في محال الصاغة، دون احتساب المصنعية والدمغة، مشيرة إلى أن الأسعار قد تختلف بشكل طفيف من محافظة إلى أخرى.

وشهدت أسعار الذهب انخفاضًا جديدًا، استمرارًا للتراجعات التي سجلها السوق خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب وفق آخر تحديث على النحو التالي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6674 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5840 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5005 جنيهات.

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 46720 جنيهًا.

تراجع الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 80 جنيهًا مقارنة بآخر تحديث، متأثرًا بتراجع أسعار الذهب في السوق المحلية، بالتزامن مع انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21.

أسعار الذهب عالميًا

على المستوى العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 4033 دولارًا، وسط متابعة المستثمرين لتحركات الأسواق العالمية والعوامل المؤثرة على أسعار المعدن النفيس.

المصنعية تختلف من محل لآخر

وأكدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أن الأسعار المعلنة لا تشمل قيمة المصنعية أو الدمغة، والتي تختلف من محل صاغة لآخر، وكذلك من محافظة لأخرى وفقًا لنوع المشغولات الذهبية وسياسة كل تاجر.

نائب رئيس شعبة الذهب: سوق السبائك في حالة ترقب.. والمشغولات تحافظ على نشاطها رغم الأسعار

قال المهندس لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب تظل قابلة للصعود أو الهبوط وفقًا للتطورات العالمية، مشيرًا إلى أن المعدن الأصفر عاد للتحرك بشكل عرضي حول مستويات 4000 إلى 4050 دولارًا للأوقية، بالتزامن مع عودة التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح منيب، خلال تصريحات تلفزيونية، أن سوق الذهب المحلي ينقسم إلى مسارين رئيسيين، الأول يتعلق بالادخار من خلال شراء السبائك والجنيهات الذهبية، بينما يتمثل الثاني في شراء المشغولات الذهبية بغرض الزينة أو تجهيزات الزواج والمناسبات.

وأكد أن سوق المشغولات الذهبية يشهد حركة طبيعية، مع استمرار الإقبال على الشراء من المقبلين على الزواج وأصحاب المناسبات والهدايا، موضحًا أن هذا النوع من الطلب لا يتأثر بشكل كبير بارتفاع أو انخفاض الأسعار.

وفي المقابل، أشار إلى أن سوق السبائك يشهد حالة من التراجع والترقب، حيث يفضل الراغبون في الشراء تأجيل قراراتهم انتظارًا لمزيد من انخفاض الأسعار، في ظل غياب رؤية واضحة بشأن اتجاهات الذهب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن حركة بيع السبائك أيضًا تشهد حالة من الجمود، نتيجة تمسك المستثمرين الذين اشتروا الذهب عند مستويات سعرية مرتفعة بعدم البيع بخسارة، موضحًا أن بعضهم اشترى الجنيه الذهب عندما تجاوز 60 ألف جنيه، وبلغ سعر جرام الذهب نحو 7500 جنيه، بينما تراجع السعر حاليًا إلى نحو 5800 جنيه للجرام، وهو ما يدفعهم لانتظار عودة الأسعار إلى الارتفاع قبل اتخاذ قرار البيع.