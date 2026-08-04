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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة أسيوط تستعد لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى "العلمي والأدبي" إلكترونيًا للعام الجامعي 2026/2027

جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
إيهاب عمر

أعلنت جامعة أسيوط استعدادها الكامل لاستقبال طلاب الثانوية العامة بمكاتب التنسيق الإلكتروني؛ لبدء أعمال المرحلة الأولى لتسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، وذلك من خلال مقرين مجهزين داخل الجامعة، أحدهما بكلية الآداب بالحرم الجامعي القديم، والآخر بقطاع (1) بالمدينة الجامعية، تحت إشراف قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027 عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2026، وذلك وفقًا للحد الأدنى للمجموع المعلن للقسمين العلمي والأدبي.

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى رئيس الجامعة على حرص إدارة الجامعة على توفير جميع الإمكانات والخدمات اللازمة؛ لضمان إتمام إجراءات التسجيل الإلكتروني بسهولة ويسر، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز مقرات التنسيق لاستقبال أكبر عدد من الطلاب وأولياء الأمور، مع توفير الدعم والإرشاد اللازمين لهم طوال فترة التسجيل.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية تيسير إجراءات التنسيق أمام طلاب الثانوية العامة، والإجابة عن جميع استفساراتهم، وتقديم المساعدة الفنية لهم؛ بما يضمن تسجيل رغباتهم بصورة صحيحة، تمهيدًا لالتحاقهم بالكليات والمعاهد المصرية خلال العام الجامعي 2026/2027.

وأضاف أن مقرات التنسيق الإلكتروني بالجامعة مجهزة بالإمكانات الفنية، ومزودة بخدمة الإنترنت والطابعات اللازمة لطباعة بطاقات الترشيح. ويضم مكتب التنسيق بكلية الآداب معملين للحاسب الآلي يحتويان على 50 جهاز كمبيوتر، فيما يقع المقر الثاني بمركز الحاسب الآلي بقطاع (1) بالمدينة الجامعية للطلاب، ويضم معملين يحتويان على 45 جهاز كمبيوتر.

وأوضح أن فرق عمل مؤهلة من العاملين بالجامعة ستتواجد داخل مقرات التنسيق طوال فترة العمل؛ لتقديم الدعم الفني والإرشاد للطلاب وأولياء الأمور، ومساعدتهم في تسجيل الرغبات، والتعامل الفوري مع أي مشكلات قد تواجههم، وحتى انتهاء كل مرحلة من مراحل التنسيق.

أسيوط جامعة أسيوط طلاب الثانوية العامة مكاتب التنسيق الإلكتروني تسجيل رغبات الجامعات الحكومية

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