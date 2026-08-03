أوقاف أسيوط تفتح أبواب 1205 مساجد لاستقبال الأطفال في النشاط الصيفي | صور

واصلت مديرية أوقاف أسيوط تنفيذ فعاليات النشاط الصيفي للطفل داخل (1205) مساجد بمختلف الإدارات الفرعية، بمشاركة كوكبة متميزة من علماء وأئمة مديرية أوقاف أسيوط، الذين يواصلون أداء رسالتهم الدعوية والتربوية في غرس القيم والأخلاق الحميدة في نفوس الأبناء.

وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببناء وعي النشء، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبرعاية فضيلة الدكتور عيد علي خليفة وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط.

ويتضمن النشاط برنامجًا متكاملًا يجمع بين تحفيظ القرآن الكريم، وتصحيح التلاوة، وتعليم مبادئ العقيدة والفقه والسيرة النبوية، إلى جانب المسابقات القرآنية والثقافية والأنشطة التربوية المتنوعة، في أجواء إيمانية وتربوية هادفة تسهم في تنمية شخصية الطفل، وتعزيز قيم الانتماء والاعتزاز بالدين والوطن.

وأكدت مديرية أوقاف أسيوط أن النشاط الصيفي يُعد أحد أهم البرامج الدعوية والتثقيفية التي تنفذها الوزارة خلال الإجازة الصيفية، لما له من دور بارز في إعداد جيل واعٍ مستنير، قادر على مواجهة الأفكار المغلوطة، ومتمسك بالقيم الإسلامية السمحة، مشيدةً بجهود الأئمة والعلماء المشرفين على تنفيذ البرنامج، وبالإقبال الكبير من الأطفال وأولياء الأمور على المشاركة في فعالياته.