محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لأعمال المركز التكنولوجي بحي شرق لتيسير إجراءات التصالح

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط حرص المحافظة على المتابعة المستمرة لسير العمل بالمراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والأحياء، وتقديم كافة أوجه الدعم لتيسير إجراءات التصالح على بعض مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يضمن تقديم خدمات سريعة ومتميزة للمواطنين، وإنجاز الملفات وفقًا للقانون والضوابط المنظمة.

وأوضح محافظ أسيوط أن رئاسة حي شرق، برئاسة أبو العيون إبراهيم رئيس الحي، تابعت أعمال المركز التكنولوجي بالحي، والوقوف على انتظام العمل واستقبال المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح، مع تقديم التيسيرات اللازمة لهم والإجابة على استفساراتهم، بما يساهم في تسريع معدلات الإنجاز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال المتابعة شملت التأكد من انتظام إجراءات استقبال الطلبات، ومراجعة المستندات، وتقديم الدعم الفني والإرشادات اللازمة للمواطنين، بما يضمن إنجاز الإجراءات بسهولة ويسر، مع الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد المنظمة لمنظومة التصالح.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار المتابعة الميدانية للمراكز التكنولوجية بجميع مراكز وأحياء المحافظة، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين، مؤكدًا أن الدولة تولي ملف التصالح أهمية كبيرة باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تستهدف تقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار العمراني، مع تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في إطار من الشفافية والانضباط.