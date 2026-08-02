الخارجية: خلية أزمة تتواصل على مدار الساعة لمتابعة أوضاع المصريين بالخارج

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، أن متابعة أي تأثيرات محتملة للتصعيد الجاري في المنطقة على المصريين بالخارج، والحرص على سلامتهم، يأتيان في مقدمة أولويات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال وزير الخارجية إن الوزارة شكلت خلية أزمة تتواصل على مدار الساعة مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية في الخارج، للتعامل مع أي ظروف طارئة قد تطرأ في ظل التطورات الإقليمية.

وأضاف أن وزارة الخارجية حرصت على استمرار التواصل المباشر مع الجاليات المصرية في الخارج، من خلال لقاءات عقدها نائب الوزير وعدد من مساعدي الوزير، بهدف الاستماع إلى شواغل المصريين ومتابعة أوضاعهم.

وأكد عبد العاطي أن رعاية المصريين بالخارج تمثل مهمة وطنية، مشددًا على أن التواصل معهم والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها يأتي في إطار توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.