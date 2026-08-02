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للراغبين في السفر| شروط استكمال الدراسة خارج مصر 2026.. الضوابط والأوراق المطلوبة
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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للراغبين في السفر| شروط استكمال الدراسة خارج مصر 2026.. الضوابط والأوراق المطلوبة

استكمال الدراسة في الخارج
استكمال الدراسة في الخارج
خالد يوسف

مع طموح الحصول على شهادة دولية معتمدة تفتح آفاقاً أوسع في سوق العمل، شهدت محركات البحث قفزة كبيرة لمعرفة شروط استكمال الدراسة خارج مصر 2026، بالتزامن مع استعداد الطلاب للتقديم بالجامعات الأجنبية، وصدور الضوابط الرسمية المحدثة من المجلس الأعلى للجامعات والإدارة العامة للبعثات، والتي تحدد القواعد المنظمة لسفر الطلاب وضوابط معادلة الشهادات لضمان مستقبل أكاديمي ومهني آمن وموثوق عقب التخرج مباشرة.

استكمال الدراسة بالخارج

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن جميع التفاصيل التي تهم الراغبين في استكمال الدراسة في الخارج، لحصول الطلاب على شهادات معتمدة تعزز من كفاءتهم المهنية.

شروط استكمال الدراسة خارج مصر

أوضحت الإدارة المركزية للبعثات، أن هناك مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها قبل بدء إجراءات السفر والدراسة في الخارج، وتشمل ما يلي:

-الاطلاع على تصنيف الجامعة والتأكد من مكانتها الأكاديمية عالميا.

-التواصل مع الجامعة المراد الالتحاق بها لمعرفة شروط القبول واستيفاء جميع المتطلبات واجتياز الاختبارات المطلوبة.

-الحصول على خطاب قبول رسمي من الجامعة الأجنبية.

-استخراج التأشيرة الدراسية من سفارة الدولة التي سيتم الدراسة بها.

-التعرف على الخدمات التي تقدمها الجامعة للطلاب بعد التخرج، ومدى دعمها في توفير فرص التدريب أو التوظيف.


الأوراق المطلوبة لاستكمال الدراسة خارج مصر

لإتمام إجراءات الدراسة في الخارج، يجب تجهيز عدد من المستندات الأساسية، وهي:

-صورتان شخصيتان حديثتان.

-شهادة الثانوية العامة أو المؤهل الدراسي والسجل الأكاديمي.

-جواز سفر ساري.

-سداد الرسوم الخاصة بإجراءات استخراج التأشيرة.

-إثبات القدرة المالية من خلال كشف حساب أو رصيد بنكي وفقا لاشتراطات الجامعة.

-خطاب القبول الرسمي الصادر من الجامعة الأجنبية.

تكاليف الدراسة خارج مصر

أوضحت الإدارة المركزية للبعثات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تكاليف الدراسة خارج مصر تختلف من دولة لأخرى، مشيرة إلى أنه يتم إخبار الطالب بالتكاليف اللازمة عند التقديم بها.

الضوابط المنظمة لسفر الطلاب للدراسة خارج البلاد

جدد المجلس الأعلى للجامعات، التأكيد على الضوابط المنظمة لسفر الطلاب المصريين الراغبين في الدراسة بالجامعات الأجنبية خارج البلاد، مشددًا على أن معادلة الدرجات العلمية الصادرة من المؤسسات التعليمية بالخارج تتم بشكل فردي لكل حالة، وذلك بعد حصول الطالب على الدرجة العلمية واستكمال دراسته وعودته إلى مصر.


وأوضح “الأعلى للجامعات”، أن القبول للدراسة في الجامعات الأجنبية بالخارج بالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة يتم وفق ضوابط محددة، حيث يُسمح بالالتحاق بالكليات المناظرة بمجموع يقل بنسبة لا تتجاوز 5% فقط عن الحد الأدنى للقبول بالكليات نفسها في الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك في عام الحصول على شهادة الثانوية العامة.


وسيتم مطالبة الطالب بتقديم بيان رسمي صادر من مكتب التنسيق يتضمن مجموع درجاته والحد الأدنى للقبول بالتخصص الذي يرغب في دراسته بالخارج، وذلك لضمان الالتزام بالضوابط المعتمدة وتحقيق العدالة بين الطلاب.

للراغبين في السفر شروط استكمال الدراسة خارج مص معادلة الشهادات اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت الإدارة العامة للبعثات استكمال الدراسة بالخارج

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