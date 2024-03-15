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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فرصة للدراسة في خارج مصر.. اطلع على التفاصيل

المنح والبعثات
المنح والبعثات

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة أسبانيا بالقاهرة بشأن فتح باب التقديم لبرنامج منح الوكالة الأسبانية للتعاون الدولى لدراسة الماجستير فى الدبلوماسية والعلاقات الدولية  2024/2025.

وأوضحت أن ذلك علما بأن موعد للتقدم :  من 5 إلى 19 مارس 2024، ولمزيد من التفاصيل يرجى زياره الموقع الالكترونى التالى:

https://www.aecid.es/documents/d/guest/cv_24_25_programaescuela_diplomatica

 

https://www.aecid.gob.es/web/guest/busqueda

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بينما كانت قد نظمت اللجنة الوطنية المصرية بالتعاون مع المُبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية "ادرس في مصر (Study in Egypt)" برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للآثار، ومحافظة أسوان، ورشة العمل الدولية الثالثة استوديو التصميم الدولي (World Design Studio) بجُمهورية مصر العربية، وذلك بالشراكة مع كلية الهندسة جامعة عين شمس وجامعة هوشجنج الزراعية بدولة الصين وجامعة كليمستون بالولايات المتحدة الأمريكية، بمُشاركة 30 طالب وطالبة من برنامج WDS بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وجامعة هوشجنج الزراعية بدولة الصين، وذلك خلال الفترة من 1 حتى 6 مارس الجاري بمدينة أسوان؛ لدراسة بعض المناطق المٌستهدف تنميتها (قرية غرب سهيل، جزيرة النباتات، عزب كرور، الحديقة الدولية بأسوان، القرية النوبية).


ومن جهته، أكد د. ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، أهمية المشروعات التطويرية التي عمل عليها استوديو التصميم الدولي بكلية هندسة عين شمس WDS، مشيرًا إلى أن الاستوديو يجمع مُختلف التخصصات المعمارية بمُشاركة 3 جامعات، وهى (جامعة عين شمس، وجامعة كليمسون الأمريكية، وجامعة هواجونج الصينية)، لافتًا إلى أن المشروع بدأ منذ عام 2017، ويشارك فى الاستوديو سنويًا طلاب برامج العمارة والعمران بالجامعات الثلاث، للعمل في تطوير رؤى وحلول لمختلف المشكلات العمرانية داخل بلدانهم بشرط أن تكون مشروعات قومية.

ومن جهته، أكد الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان،  أهمية "استوديو التصميم الدولي" لافتًا إلى أنه من أهم المشروعات التطويرية التي عمل عليها استوديو التصميم الدولي، مشروع تطوير مدينة الأقصر، وتطوير هضبة الأهرامات ومثلث ماسبيرو، وكذا مشكلة ارتفاع منسوب المياه بمدينة شارلستون بالولايات المتحدة الأمريكية، وكيفية التغلب عليها من خلال إعادة صياغة التخطيط العمراني والتنسيق الحضري بالمدينة.

وعلى هامش ورشة العمل الدولية، استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الوفد المُشارك في هذا المشروع، معربًا عن سعادته باستضافة محافظة أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية المشروع الدولي المُشترك المُتمثل في إنشاء استوديو التصميم الدولي؛ بهدف تنفيذ الدراسات الميدانية داخل ثلاثة مناطق حيوية هامة ومُتميزة بيئيًا وثقافيًا وسياحيًا بالمحافظة لتحويلها لمناطق أكثر جذبًا للحركة السياحية، مُؤكدًا على تقديم كل الدعم للفريق المُشارك في هذا المشروع  لتذليل كافة الصعوبات من أجل إتمام هذه الدراسة التنموية الهامة.

ومن جانبه، أكد د. أيمن فريد مُساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل والمُشرف العام على استوديو التصميم الدولي، أن الاستوديو يضم عددًا من التخصصات منها: التصميم المعماري والحضري والبيئي والتخطيط العمراني وتنسيق المواقع، مضيفًا أن الاستوديو يعتبر الأول من نوعه في مجال الدراسة الهندسية البينية التي تجمع تخصص العمارة والتخطيط العمراني وتربطها بالعديد من التخصصات الهندسية الأخرى، لافتًا إلى أن الدراسة هذا العام تُجرى على عدة مواقع بمدينة أسوان باعتبارها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية، فضلاً عن كونها بوابة مصر الإقتصادية من الجنوب، موضحًا أنه طبقًا للاتفاق بين الجامعات الثلاث الشريكة في هذا المشروع، سيتم اختيار مدينة كل عام لإجراء دراسات ورؤى ومشروعات تنموية عليها.


ومن جهته، أكد د. شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمُشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو أن منصة "ادرس في مصر" تستهدف مُساعدة الطلاب الوافدين في التعرف على الفرص والقدرات التنافسية للجامعات المصرية، موضحًا أن الأعوام السابقة شهدت اختيار  بعض المدن المصرية، والتي عمل عليها استوديو التصميم الدولي لتطويرها، والمتمثلة في مدينة الغردقة وذلك عام 2018 لكونها وجهة سياحية عالمية تستهدف السياحة على مدار العام، لافتًا إلى أنه تم إجراء دراسة تحليلية عليها أدت لتنفيذ مشاريع تنموية ضخمة تتماشى مع الرؤية الوطنية للمدينة شملت كل من تطوير الميناء القديم والممشى السياحي، مشيرًا إلى أنه تم اختيار مدينة شرم الشيح في عام 2021 لإجراء التصميم المستدامة حيث تم تصميم مٌقترح لمدينة المعارض EXPO CITY 2030 ومنطقة الإحتفالات الكبرى وفرع Universal Studios في مصر، وذلك استجابة لرؤية مصر 2030 وخطة شرم الشيخ الاستراتيجية، موضحًا أن مدينة شرم الشيخ تُمثل مركزًا هامًا لكثير من الفعاليات الدولية الرائدة.

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