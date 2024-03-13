برعاية وزيري التعليم العالي والشباب والرياضة.. إعلان نتائج بطولة الخماسي الحديث للجامعات

نظم الاتحاد الرياضي للجامعات بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بطولة الخماسي الحديث للجامعات والمعاهد العليا المصرية (الشهيد الرفاعي ٥١)، بمشاركة 40 طالبًا وطالبة من 11 جامعة مصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

** فردي طلبة:

- ⁠المركز الأول: الطالب مصطفى عمرو أبو عامر الجامعات الكندية.

- ⁠المركز الثاني: الطالب سراج منير محمد جامعة عين شمس.

- المركز الثالث: الطالب يوسف محمد بيومي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

** فرق طلبة:

- ⁠ المركز الأول: الطالبان مصطفى عمرو أبو عامر وسيف أحمد البنداري الجامعات الكندية.

- ⁠المركز الثاني: الطالبان أمر على مسعد ويوسف محمد بيومي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

- ⁠المركز الثالث: الطالبان عمار خالد عبيد و عمر أبو المجد جامعة حلوان .

** فردي طالبات:

- المركز الأول: الطالبة زينة مصطفى عامر جامعة مصر للمعلوماتية .

- المركز الثانى: الطالبة جنى شريف إبراهيم محمد الجامعة البريطانية.

- ⁠المركز الثالث: الطالبة سالى أحمد مجدي جامعة عين شمس.

جدير بالذكر أن البطولة أقيمت بإشراف د.صبحى حسانين مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الرياضية ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، ود.عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، وبهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسات بالاتحاد الرياضي للجامعات، وشريف العريان مدير الإدارة الرياضية بالجامعة الأمريكية.