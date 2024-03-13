وفد من مدارس ستيم للمتفوقين يزور الجامعة اليابانية

استقبل الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وفدا من مدارس ستيم للمتفوقين، ضم كلا من زكية زيدان محمد وولاء طلب، من أعضاء مجلس الأمناء، ومحمد فوزى، مدير التنمية المهنية بإدارة المتفوقين، ورشا سمير، مدير المشاركة والإعلام ومسئول عقد البروتوكولات بإدارة المتفوقين، ومجدى عبد اللطيف، مدير المناهج بالإدارة، والدكتورة نشوى، مدير التخطيط.

وتم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وصرح الدكتور سامح ندا بأنه خلال اللقاء تم استعراض برامج المنح الدراسية التى تقدمها الجامعة للطلاب المتفوقين بمختلف كليات الجامعة.

وأضاف أن النموذج اليابانى فى التعليم الذى تتبناه الجامعة يؤهل الطلاب لوظائف المستقبل، ويربط الخريجين بسوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.

وأشاد أعضاء الوفد بالمنح التى تقدمها الجامعة لطلاب مدارس ستيم للمتفوقين، وأعربوا عن تطلعهم لزيادة عدد المنح التى تقدمها الجامعة لطلابها سنويا.