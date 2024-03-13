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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هل هناك تغيير بموعد امتحانات الميدتيرم؟.. الأعلى للجامعات يرد

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

كشفت مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن موعد انطلاق امتحانات الميدتيرم بالجامعات، حيث تنطلق نهاية شهر مارس وتستمر خلال شهر إبريل، مؤكدا على سير العملية التعليمية وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد المصدر امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، سوف تعقد خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، مشيرا إلى أنها سعقد وفقا للخريطة الزمنية التي قد أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

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وقت كافٍ لتوجه الطلاب لمنازلهم قبل الإفطار .. انتظام الدراسة بعد تعديلات الجامعات مواعيد المحاضرات خلال شهر رمضان


وأوضح لصدى البلد أنه ليس هناك تخفيف في المناهج الدراسية خلال هذا الترم مشيرا إلى أن غالبية الامتحانات تعقد بنظام البابل شيت.

وأشار إلى أن الدراسة منتظمة في مختلف الكليات خلال شهر رمضان 2024، مشيرا إلى أن هناك تعديل مواعيد الحضور والانصراف والمحاضرات، حيث يتوافر لهم وقت كافي للتوجه إلى المنزل.

الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي المجلس الاعلى للجامعات

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