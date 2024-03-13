هل هناك تغيير بموعد امتحانات الميدتيرم؟.. الأعلى للجامعات يرد

كشفت مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن موعد انطلاق امتحانات الميدتيرم بالجامعات، حيث تنطلق نهاية شهر مارس وتستمر خلال شهر إبريل، مؤكدا على سير العملية التعليمية وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد المصدر امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، سوف تعقد خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، مشيرا إلى أنها سعقد وفقا للخريطة الزمنية التي قد أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



وأوضح لصدى البلد أنه ليس هناك تخفيف في المناهج الدراسية خلال هذا الترم مشيرا إلى أن غالبية الامتحانات تعقد بنظام البابل شيت.

وأشار إلى أن الدراسة منتظمة في مختلف الكليات خلال شهر رمضان 2024، مشيرا إلى أن هناك تعديل مواعيد الحضور والانصراف والمحاضرات، حيث يتوافر لهم وقت كافي للتوجه إلى المنزل.