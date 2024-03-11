كيف تضمن تغذية سليمة لطفلك خلال رمضان؟.. نصائح من "القومي للبحوث"

كشفت الدكتورة خديجة عليان ، إستشاري طب الأطفال – استشاري تغذية الأطفال، في معهد الدراسات الطبية والبحوث الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث عن مواصفات الغذاء أثناء شهر رمضان للاطفال، حيث يجب أن يتناول الطفل في وجبتي الإفطار والسحور كمية كافية من السعرات الحرارية والبروتينات الضرورية للنمو

والألياف والمعادن والفيتامينات.



وأشارت إلى أنه لكي يحصل على غذاء متوازن لابد أن تتوفر في الوجبتين النشويات المعقدة مثل

الخبز البلدي أو الأرز أو البطاطس، والبروتينات مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبيض والبقوليات ) وتحتوي على وفرة من النشويات المعقدة والبروتين و المعادن الألياف مثل الخضروات الطازجة /السلطة الخضراء التي تحتوي على نسبة عالية من الماء والبوتاسيوم الذي يساعد على ترطيب الجسم واحتفاظه بالماء لفترة طويلة والفواكه، بجانب حصول الطفل على كمية مناسبة من الكالسيوم )حليب/زبادي( بشكل يومي مع إدراك الأهمية الشديدة للماء.

وتابعت: "لتحقيق أقصى استفادة من المياه يتم شرب الماء كل نصف ساعة إلى ساعة بعد الإفطار بكميات صغيرة ) نصف كوب ( وحتى موعد السحور ويفضل عدم المبالغة في تناول العصائر فيكفي كوب واحد أو نصف كوب من العصير عند الافطار، وعدم تناول الحلوى ، وبكميات كبيرة لأن ذلك يصيب الطفل بالوخم وبعض الأحيان زيادة الوزن ويرفع مستوى السكر في الدم بشكل كبير ".

تناول النشويات المعقدة



وأوضحت أنه عند السحور يُفضل تناول النشويات المعقدة وتجنب السكريات البسيطة، وتناول البروتين والكالسيوم )زبادي/حليب(والخضروات وشرب الماء بشكل متقطع وليس بكميات كبيرة دفعةً واحدة ولكي يستطيع الطفل الحصول على كفايته من الغذاء يمكن أن يتناول الإفطار على مرحلتين فيحصل على وجبتين صغيرتين، بالإضافة إلى وجبة أخرى صغيرة سناك قبل موعد السحور بساعتين أو ثالثة ثم السحور.