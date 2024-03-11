عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كيف تضمن تغذية سليمة لطفلك خلال رمضان؟.. نصائح من "القومي للبحوث"

تغذية الأطفال
تغذية الأطفال

كشفت الدكتورة خديجة عليان ، إستشاري طب الأطفال – استشاري تغذية الأطفال، في معهد الدراسات الطبية والبحوث الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث عن مواصفات الغذاء أثناء شهر رمضان للاطفال، حيث يجب أن يتناول الطفل في وجبتي الإفطار والسحور كمية كافية من السعرات الحرارية والبروتينات الضرورية للنمو 
والألياف والمعادن والفيتامينات.


وأشارت إلى أنه لكي يحصل على غذاء متوازن لابد أن تتوفر في الوجبتين النشويات المعقدة مثل 
الخبز البلدي أو الأرز أو البطاطس، والبروتينات مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبيض والبقوليات ) وتحتوي على وفرة  من النشويات المعقدة والبروتين و المعادن الألياف مثل الخضروات الطازجة /السلطة الخضراء التي تحتوي على نسبة عالية من الماء والبوتاسيوم الذي يساعد على ترطيب  الجسم واحتفاظه بالماء لفترة طويلة والفواكه، بجانب حصول الطفل على كمية مناسبة من الكالسيوم )حليب/زبادي( بشكل يومي مع إدراك الأهمية الشديدة للماء.

txt

وقت كافٍ لتوجه الطلاب لمنازلهم قبل الإفطار .. انتظام الدراسة بعد تعديلات الجامعات مواعيد المحاضرات خلال شهر رمضان

txt

حتى لا يتعرضوا للنصب.. توصيات هامة من التعليم العالي لللطلاب وأولياء الأمور

txt

وزير التعليم العالي يبحث مع سفيرة البحرين سبل التعاون المشترك

txt

اعرفي إزاي تعودي طفلك على الصيام في رمضان والسن المناسب

txt

رئيس جامعة الجلالة يفتتح مجمع المعرفة والابتكار لتنمية مهارات الطلاب

txt

صندوق رعاية المبتكرين يُعلن الفرق الجامعية الفائزة بدعمه في برنامج eGP

txt

الأعلى للجامعات: لا يوجد تغيير بالخريطة الزمنية أو جداول الحضور بشهر رمضان

txt

هل يوجد تغيير بنظام التنسيق 2024؟.. تفاصيل وموعد انطلاقه.. وآليات جديدة لقبول الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية

txt

إدراج 69 جامعة ومركز بحثي مصري في تصنيف سيماجو العالمي لعام 2024

txt

آليات جديدة لقبول الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية .. وقرارات مهمة بشأن كليات الطب

وتابعت: "لتحقيق أقصى استفادة من المياه يتم شرب الماء كل نصف ساعة إلى ساعة بعد الإفطار بكميات صغيرة ) نصف كوب ( وحتى موعد السحور ويفضل عدم المبالغة في تناول العصائر فيكفي كوب واحد أو نصف كوب من العصير عند الافطار، وعدم تناول الحلوى ، وبكميات كبيرة لأن ذلك يصيب الطفل بالوخم وبعض الأحيان زيادة الوزن ويرفع مستوى السكر في الدم بشكل كبير ".

تناول النشويات المعقدة


وأوضحت أنه عند السحور يُفضل تناول النشويات المعقدة وتجنب السكريات البسيطة، وتناول البروتين والكالسيوم )زبادي/حليب(والخضروات وشرب الماء بشكل متقطع وليس بكميات كبيرة دفعةً واحدة ولكي يستطيع الطفل الحصول على كفايته من الغذاء يمكن أن يتناول الإفطار على مرحلتين فيحصل على وجبتين صغيرتين، بالإضافة إلى وجبة أخرى صغيرة سناك قبل موعد السحور بساعتين أو ثالثة ثم السحور.

التغذية السليمة التعليم العالي استشاري طب الأطفال استشاري تغذية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتذر لشيكابالا.. مفاجأة مدوية حول إمام عاشور خلال لقاء القمة

هل يعود لـ40؟|الدولار يهبط للمرة الخامسة بالبنوك أول رمضان.. وهذا ثمنه الآن

بشاير أول رمضان| تراجع سعر الذهب في الصاغة.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

صدمة لجماهير الزمالك.. مدة غياب أحمد سيد زيزو عن الملاعب؟

عقوبة صارمة تهدد الزمالك| تصرف مفاجئ من شيكابالا والسعيد بعد خسارة الكأس.. ماذا حدث بغرفة الملابس؟

قرار عاجل من المحكمة في قضية حل نادي الزمالك

بعد خسارة الكأس.. قرار عاجل من مدرب الزمالك بشأن عبد الله السعيد

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن اللحوم.. وانخفاض جديد في أسعار الزيت والأرز

موضوعات متعلقة

وقت كافٍ لتوجه الطلاب لمنازلهم قبل الإفطار .. انتظام الدراسة بعد تعديلات الجامعات مواعيد المحاضرات خلال شهر رمضان

حتى لا يتعرضوا للنصب.. توصيات هامة من التعليم العالي لللطلاب وأولياء الأمور

وزير التعليم العالي يبحث مع سفيرة البحرين سبل التعاون المشترك

اعرفي إزاي تعودي طفلك على الصيام في رمضان والسن المناسب

رئيس جامعة الجلالة يفتتح مجمع المعرفة والابتكار لتنمية مهارات الطلاب

صندوق رعاية المبتكرين يُعلن الفرق الجامعية الفائزة بدعمه في برنامج eGP

الأعلى للجامعات: لا يوجد تغيير بالخريطة الزمنية أو جداول الحضور بشهر رمضان

هل يوجد تغيير بنظام التنسيق 2024؟.. تفاصيل وموعد انطلاقه.. وآليات جديدة لقبول الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية

ترشيحاتنا

من الليلة .. نبأ غير متوقع عن طقس أول أسبوع في رمضان

اغتنم.. صلاة من يؤديها في رمضان يغفر الله كل ذنوبه التي يفعلها في المستقبل

كيف تضمن تغذية سليمة لطفلك خلال رمضان؟.. نصائح من "القومي للبحوث"

جريمة قبل الإفطار.. لعنة الميراث تخطف روح سيدة بسلاح شقيقها

في 2 رمضان 2024 .. إعلان رسمي من الأرصاد عن طقس الغد

يوضع في ميزان المسلم.. فضل قراءة القرآن خلال شهر رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك مختلف .. لاميتا فرنجيه تشعل السوشيال ميديا بإطلالة هندية.. شاهد

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

فيلو فارنزوورث.. قصة اختراع جهاز التليفزيون كيف بدأ الأمر؟

لسبب ولا أغرب.. لف مفتاح سيارتك بورق الألومنيوم دائما

فيديو

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اﻟﻤﺰﻳﺪ