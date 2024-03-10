صندوق رعاية المبتكرين يُعلن الفرق الجامعية الفائزة بدعمه في برنامج eGP

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الفرق الفائزة بدعم الصندوق في برنامج (eGP) Entrepreneurial Graduation Projects لدعم مشاريع تخرج طلاب الجامعات المصرية، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن هذا البرنامج يأتي في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والتي تستهدف في أحد محاورها ربط التعليم بالصناعة وسوق العمل، ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.

وأشار إلى أن البرنامج يُعد فرصة متميزة لطلاب السنة النهائية بالجامعات، حيث يساعدهم على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى شركات ناشئة، منوها بمزايا البرنامج، التي منها تقديم دعم مالي من الصندوق يصل إلى 100 ألف جنيه لكل فريق لتمويل مشروعه، فضلاً عن تأهيل الفرق الفائزة لحاضنات ومسرعات ريادة الأعمال.



وأوضح الدكتور ضياء خليل، أنه تقدم لبرنامج eGP الذي تم إطلاقه نوفمبر الماضي 151 فريقًا، وتأهل منهم للمشاركة في البرنامج 99 فريقًا، وبعد عملية تحكيم دقيقة من جانب خبراء في التخصص ومجال ريادة الأعمال، فاز بدعم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ 25 فريقًا من 14 جامعة (القاهرة، عين شمس، أسيوط، المنصورة، حلوان، سوهاج، قناة السويس، دمياط، بنها، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، العريش، أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، 6 أكتوبر).