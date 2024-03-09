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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي للبحوث يطلق قافلة طبية لفحص المرضى بإحدى قرى الجيزة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

توجه المركز القومى للبحوث بخدمة المجتمع، قافلة طبية لقرية أوسيم  - بمحافظة الجيزة  تحت رعاية  معالى الوزير الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث وبرئاسة الدكتور  نبيلة عبد المقصود رئيس لجنة التنمية المجتمعية و رئيس القوافل الطبية وذلك يوم الخميس الموافق 7 /3 /2024 .

وضمت القافلة العديد من أطباء المركز  في التخصصات المختلفة (الأطفال _ الرمد _ أمراض النساء و التوليد_ أمراض باطنية و امراض القلب _ أمراض جلدية _ أمراض المخ و الأعصاب وطب الفم و الأسنان).

كما رافق القافلة العيادات المجهزة المتنقلة الخاصه بالمركز القومى التى نقوم من خلالها بفحص المرضى (عيادة الأمراض الباطنية و رسم القلب - عيادة امراض النساء والسونار و عيادة طب الفم و الأسنان).

 وقام الأطباء بالكشف على جميع  المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم مجانا من صيادلة المركز القومي للبحوث وقد بلغ عدد المستفيدين ٢٨٢٠ مريضا.

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