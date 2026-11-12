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أسعار مواد البناء في مصر اليوم الخميس: حديد التسليح يتراجع والأسمنت يواصل الصعود
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الخميس: حديد التسليح يتراجع والأسمنت يواصل الصعود

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الخميس
أسعار مواد البناء في مصر اليوم الخميس
علياء فوزى

تباينت أسعار مواد البناء في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، إذ تراجع سعر طن حديد التسليح الاستثماري، بينما ارتفع سعر حديد عز والأسمنت الرمادي، وذلك وفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم: تراجع طفيف إلى 38974.56 جنيه

سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري اليوم نحو 38974.56 جنيه، منخفضًا بقيمة 131.42 جنيه، بنسبة تراجع بلغت 0.34% مقارنة بتعاملات أمس.

سعر حديد عز اليوم: ارتفاع إلى 41451.56 جنيه للطن

ارتفع متوسط سعر طن حديد عز اليوم إلى 41451.56 جنيه، بزيادة قدرها 34.88 جنيه، بنسبة 0.08% عن آخر تسعير له.

سعر الأسمنت الرمادي اليوم: 4,086.9 جنيه للطن

صعد متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم إلى 4086.9 جنيه، بزيادة قدرها 18.53 جنيه، بنسبة 0.46%، وهي أكبر نسبة ارتفاع بين مواد البناء الثلاث (الحديد الاستثماري وحديد عز والأسمنت).

تشير البيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية إلى أن أسعار الحديد بنوعيه لا تزال قريبة من أعلى مستوياتها في 52 أسبوعًا، إذ يفصل الحديد الاستثماري عن قمته السنوية نحو 131 جنيهًا فقط، بينما تراجع حديد عز عن ذروته المسجلة في 4 نوفمبر بنحو 1,084 جنيهًا للطن. في المقابل، يتداول الأسمنت الرمادي أعلى من أدنى مستوياته السنوية بنحو 391 جنيهًا، وأقل من قمته المسجلة في ديسمبر 2025 بنحو 146 جنيهًا.

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