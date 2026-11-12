الديمقراطي سكوت كولوم يهزم الجمهورية سيندي هايد سميث في ماراثون الشيوخ بـ ميسيسيبي

أعلنت شبكة «سي إن إن» توقعاتها بفوز المرشح الديمقراطي سكوت كولوم بمقعد ولاية ميسيسيبي في مجلس الشيوخ الأمريكي، بعد تغلبه على السيناتور الجمهورية الحالية سيندي هايد سميث، في نتيجة تمثل تحولًا لافتًا في الولاية التي تعد معقلًا تقليديًا للحزب الجمهوري.



وأكدت وكالة «رويترز»، نقلًا عن توقعات الشبكة الأمريكية، أن هايد سميث خسرت مسعاها لإعادة انتخابها، ليحصد كولوم المقعد بعد منافسة متقاربة استمر خلالها فرز الأصوات لعدة أيام، وسط ترقب للنتائج النهائية للأصوات الغيابية والاقتراعات التي تطلب التحقق من أهلية أصحابها.



ويحمل فوز كولوم دلالة تاريخية، إذ تشير تقارير إعلامية أمريكية إلى أنه سيكون أول ديمقراطي تفوز به ميسيسيبي بمقعد في مجلس الشيوخ منذ أكثر من أربعة عقود، كما يصبح أول أمريكي من أصول إفريقية تنتخبه الولاية لمنصب على مستوى الولاية منذ حقبة إعادة الإعمار في القرن التاسع عشر.



وخاض كولوم، البالغ من العمر 43 عامًا، السباق بصفته مدعيًا عامًا محليًا، وركز في حملته على القضايا الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، مستهدفًا سجل منافسته الجمهورية في التعامل مع الضغوط المعيشية. وشهدت الأسابيع الأخيرة من الحملة مشاركة شخصيات ديمقراطية بارزة في دعمه، في مقابل تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحشد الناخبين الجمهوريين لصالح هايد سميث.



وتأتي النتيجة ضمن انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2026، التي شهدت منافسة على مقاعد الكونجرس، وسط اهتمام وطني بتأثير نتائج الولايات المختلفة على موازين القوى داخل مجلس الشيوخ.