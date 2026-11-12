طرد تالي جوتليف من اجتماع بالكنيست بعد مشادة مع النواب العرب.. وتصعيد داخل حزب بن جفير

شهدت اللجنة التنظيمية للكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، مشادات حادة انتهت بإخراج النائبة تالي جوتليف، المنتمية إلى حزب «عوتسما يهوديت» بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، من الاجتماع، بعد تكرار مقاطعتها مداخلات نواب آخرين وتوجيه اتهامات إلى أعضاء من الأحزاب العربية بدعم الإرهاب.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تصاعد التوتر خلال الاجتماع الأول للجنة في الكنيست الجديد، بعدما قاطعَت جوتليف كلمات عدد من النواب، ووجهت اتهامات إلى نواب عرب، من بينهم وليد الهوشلة، عضو القائمة العربية الموحدة. ومع استمرار المقاطعات والمشادات، تدخل رئيس اللجنة روي فولكمان، وأمر بإخراجها من القاعة.

ولم تتوقف المواجهة عند مغادرة جوتليف مقعدها، إذ واصلت إطلاق التصريحات خلال مرافقتها إلى الخارج، بينما تعالت أصوات نواب عرب مرددين عبارات تطالبها بالمغادرة. ولم تكن النائبة الوحيدة التي تعرضت للإخراج من الاجتماع، حيث أمر فولكمان أيضًا بإبعاد النائبين ألموغ كوهين وإيريز تدمور، على خلفية مشادات ومقاطعات شهدتها الجلسة.

وفي رد فعل على الواقعة، هاجم حزب «عوتسما يهوديت» قرار إخراج جوتليف، واعتبره إجراءً مخزيًا، مدافعًا عن مواقفها وتصريحاتها خلال الاجتماع. وفي المقابل، أشارت تقارير إلى أن حزب الليكود يعتزم التقدم بشكوى إلى لجنة الأخلاقيات البرلمانية بشأن إخراج عدد من نوابه.

وتكتسب الواقعة أهمية سياسية في ظل التوتر الذي يرافق انطلاق أعمال الكنيست السادس والعشرين، والخلافات بشأن تمثيل الأحزاب العربية ومشاركتها في اللجان البرلمانية.

كما تأتي بعد انتقال جوتليف سياسيًا إلى حزب بن جفير لخوض انتخابات الكنيست الجديد ضمن قائمته، بموجب اتفاق أُعلن في سبتمبر الماضي مع حزب الليكود.

ويُعد اجتماع اللجنة التنظيمية محطة مهمة في بداية عمل الكنيست الجديد، إذ تتولى اللجنة ترتيب التشكيلات المؤقتة للجان البرلمانية وتحديد عضويتها ورئاساتها، تمهيدًا لبدء عملها بصورة منتظمة.

وشهد الاجتماع خلافات حول توزيع المقاعد، لا سيما في لجنتي المالية والخارجية والأمن، وسط اعتراضات من بعض الكتل السياسية على إشراك ممثلين عن الأحزاب العربية.