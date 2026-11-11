محافظ الإسكندرية يواصل لقاءاته الجماهيرية ويبحث شكاوى المواطنين

عقد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، اليوم، لقاءً جماهيريًا لخدمة المواطنين، والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم مباشرة، وذلك بديوان عام حى شرق، لبحث الشكاوى الخاصة بأحياء شرق ووسط، وذلك حرصًا من محافظة الإسكندرية على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم وشكواهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أميرة يسن هيكل، نائب المحافظ، وشوكت سعد نقيب الصحفيين بالإسكندرية والسيد الجمعة، والنائب زين العابدين كامل عضوي مجلس الشيوخ ورؤساء أحياء شرق ووسط ، ومديري المديريات الخدمية، ولفيف من القيادات التنفيذية.

وخلال اللقاء، استمع محافظ الإسكندرية إلى شكاوى ومطالب المواطنين، والتي تنوعت بين عدد من الملفات الخدمية والاجتماعية، موجهًا الجهات التنفيذية المختصة بسرعة فحص جميع الطلبات ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مع المتابعة المستمرة لضمان إزالة أسباب الشكاوى وتحقيق أفضل استجابة للمواطنين.

وفي استجابة فورية للمطالب المقدمة خلال اللقاء الجماهيري، فقد تم توفير فرص عمل لذوي الهمم، بالتنسيق مع مديرية العمل بالإسكندرية، يأتي هذا في إطار جهود المحافظة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتمكينهم اقتصاديًا وتوفير فرص عمل لائقة تتوافق مع احتياجاتهم.

وأكد المحافظ أن هذه اللقاءات تأتي في إطار النهج المستمر لفتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين، والتعرف عن قرب على احتياجاتهم، ومتابعة مطالبهم مع الجهات المختصة، بما يعزز سرعة الاستجابة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.