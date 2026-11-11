رسالة تونسية إلى الصومال لتعزيز العلاقات والتنسيق المشترك.

استقبل علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، غازي قريوي، القائم بأعمال سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة، الذي سلّمه رسالة من وزير الخارجية التونسي موجهة إلى وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور والتنسيق المشترك بين البلدين.

وأكد السفير علي عبدي أواري أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الصومال وتونس، والعمل على توسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وشدد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الصومال وتونس، ويعزز مسارات التعاون بين البلدين.