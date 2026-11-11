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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رسالة تونسية إلى الصومال لتعزيز العلاقات والتنسيق المشترك

رسالة تونسية إلى الصومال لتعزيز العلاقات والتنسيق المشترك.
رسالة تونسية إلى الصومال لتعزيز العلاقات والتنسيق المشترك.
الديب أبوعلي

استقبل علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، غازي قريوي، القائم بأعمال سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة، الذي سلّمه رسالة من وزير الخارجية التونسي موجهة إلى وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور والتنسيق المشترك بين البلدين.

وأكد السفير علي عبدي أواري أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الصومال وتونس، والعمل على توسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وشدد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الصومال وتونس، ويعزز مسارات التعاون بين البلدين.

سفير الصومال بالقاهرة السفارة التونسية سفير الصومال علي عبدي أواري الصومال جمهورية الصومال الفيدرالية جامعة الدول العربية غازي قريوي وزير الخارجية التونسي

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