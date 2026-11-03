السفير الصومالي: لن نقبل أي محاولات لفرض أمر واقع ينتقص من سيادتنا

أكد علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية، رفض بلاده القاطع وإدانتها الشديدة لقرار إسرائيل اعتماد سفير لها لدى إقليم أرض الصومال.

وشدد السفير الصومالي، في بيان اليوم، على أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا واضحًا وصريحًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها، مؤكدًا أن إقليم أرض الصومال جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.

سفارة إسرائيل بأرض الصومال

وأكد المندوب الدائم للصومال لدى جامعة الدول العربية أن بلاده ستواصل التمسك بحقوقها السيادية الكاملة، والدفاع عن وحدتها الوطنية وسلامة أراضيها بكافة الوسائل الدبلوماسية والقانونية المشروعة.

وشدد على أن جمهورية الصومال الفيدرالية لن تقبل أي محاولات لفرض أمر واقع ينتقص من سيادتها أو يمس وحدة شعبها وأرضها.