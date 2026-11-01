لقاء صومالي- صومالي على أرض مصر يبحث الخدمات والمهام الدبلوماسية

استقبل علي عبدي أواري سفير الصومال بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم "الأحد"، بمقر السفارة الصومالية في القاهرة، وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الفيدرالية الصومالية، عبد الفتاح قاسم محمود، الذي يزور مصر في إطار زيارة عمل.

وخلال اللقاء، استعرض السفير علي عبدي أواري وأعضاء البعثة الدبلوماسية الصومالية للوزير سير العمل بالسفارة، والخدمات التي تقدمها، إلى جانب أبرز المهام الدبلوماسية التي تضطلع بها في تمثيل جمهورية الصومال الفيدرالية وتعزيز علاقاتها مع جمهورية مصر العربية.

رعاية مصالح المواطنين الصوماليين

وأشاد الوزير عبد الفتاح قاسم محمود بالجهود التي يبذلها السفير وطاقم السفارة في أداء مهامهم، وتمثيل الدولة الصومالية، ورعاية مصالح المواطنين الصوماليين، وتعزيز العلاقات الثنائية بين الصومال ومصر.

من جانبه، أعرب السفير علي عبدي أواري عن تقديره لزيارة الوزير إلى مقر السفارة، مؤكداً مواصلة البعثة الدبلوماسية جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الصوماليين، والعمل على تعزيز صورة الصومال ومصالحها، ودعم العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين الصومال ومصر.